Sabalenková je letos popáté ve finále. V Madridu si o titul zahraje znovu po dvou týdnech se Šwiatekovou

Aryna Sabalenková v úvodu roku na Australian Open získala první grandslamový titul a přemožitelku našla až po sérii třinácti vítězství. A ve skvělé sezoně pokračuje dál. Na všech sedmi letošních turnajích nechyběla ve čtvrtfinále a už popáté se dostala až do finále, což ještě před Římem dokázala naposledy v roce 2012 Viktoria Azarenková.



Na antukovém WTA 1000 v Madridu startuje popáté a třikrát nezvládla hned 1. kolo, když už ale odstartovala vítězstvím, došla až do finále. Předloni triumfovala a letos ji od zopakování úspěchu dělí jediná výhra.



V semifinále si den před 25. narozeninami poradila s Mariou Sakkariovou. Přestože v úvodu neudržela vedení 3-0, od stavu 3-3 dominovala. Řekyni přehrála 6-4 6-1 a mimo Turnaj mistryň vyhrála šestý vzájemný duel po sobě.

25 - Since Aryna Sabalenka's first top-10 win in Eastbourne 2018, she now has the most top-10 wins of any player: 25, surpassing Swiatek with 24. Power.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/mtKT3gtS4Q — OptaAce (@OptaAce) May 4, 2023



"Myslím, že je to nejlepší dárek, který jsem si mohla dát. Jsem strašně šťastná, že jsem ve finále," řekla Sabalenková, která za posledních 5 let zaznamenala nejvíce skalpů hráček Top 10 (25).



"Myslím, že to byl můj nejlepší zápas na turnaji. Začala jsem opravdu dobře, Maria se sice do zápasu vrátila, ale já zůstala psychicky silná. Věděla jsem, že bude bojovat o každý bod, ale nepoložilo mě to. Stále jsem hrála svou hru. Jsem moc spokojená s úrovní své hry, ještě větší radost mi dělá mentální rozpoložení," pochvalovala si rodačka z Minsku.







Ve svém 22. finále bude Sabalenková usilovat o třetí letošní a celkově 13. titul, vyhrát jeden turnaj podruhé v kariéře může vůbec poprvé. Na podnicích WTA 1000 má ve finále skvělou bilanci 5-1.



V sobotním souboji o titul dojde na zápas dvou nejlepších tenistek současnosti. Sabalenková narazí na Igu Šwiatekovou (h2h 2-5), s níž před dvěma týdny prohrála finále ve Stuttgartu. Ze sedmi vzájemných střetnutí ji porazila pouze dvakrát a pokaždé na Turnaji mistryň. Ve třech utkáních na antuce ještě neuhrála ani set.



"Je dobře, že obě hrajeme konzistentně a potkáváme se ve finále. Vždy je to velmi těžké. Proti Ize musíte vždy tvrdě bojovat, ale jsem na to připravena," řekla Sabalenková.



"V minulé sezoně jsem se v našich zápasech necítila nejlépe, protože jsem ještě neměla tolik zbraní. Ale postupně jsem zapracovala na servisu a pochopila, že s ní mohu hrát dobře a porazit ji. Mám teď v hlavě nastavenou jinou mentalitu. Jsem připravena na těžkou bitvu a ať se na kurtu stane cokoliv, netrápím se tím. Soustředím se a tyhle bitvy si užívám," těší se Sabalenková.



"Každý zápas je jiný, obzvlášť proti Aryně. Nevím, jestli to bude těžké, nebo jednodušší, protože vždycky je to těžké. Ale budu soustředěná a disciplinovaná a budu se snažit dělat svou práci bez ohledu na to, jak ona bude hrát a jaké budou podmínky," prohlásila Šwiateková.



21letá Polka v nočním semifinále deklasovala 6-1 6-1 Veroniku Kuděrmetovovou, s níž ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí neztratila set a potřetí v řadě neprohrála víc jak dva gamy.







Šwiateková má na antuce od začátku loňské sezony parádní bilanci 27-1. Jedinou porážku utrpěla loni ve finále domácího turnaje ve Varšavě s Caroline Garciaovou. Na oranžové drti vyhrála 48 ze 49 posledních zápasů, v nichž získala první set. Vedení neudržela pouze v Praze 2019 proti Karolíně Muchové.



V celkově 16. finále bude bojovat o 13. titul, letos triumfovala zatím jen v Dauhá. Na antuce hraje 14. turnaj WTA a poosmé ho zakončí finálovým zápasem. Naposledy to dokázala Monica Selešová, jež v letech 1989 až 1992 proměnila ve finále 13 z 14 antukových turnajů.

8/14 - Iga Swiatek is the first player to reach 8+ finals in her first 14 WTA tournaments played on clay since Monica Seles (between 1989 and 1992, 13 of the first 14). 1GA!#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/SWF1uDrPyf — OptaAce (@OptaAce) May 4, 2023



Světová jednička a dvojka se ve finále antukového turnaje WTA podruhé během jedné sezony střetnou teprve potřetí za posledních 40 let. V minulosti se to povedlo Martině Navrátilové a Chris Evertové v roce 1984 (Amelia Island a Roland Garros) a Sereně Williamsové a Marii Šarapovové v sezoně 2013 (Stuttgartu a Roland Garros).