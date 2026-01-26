Sabalenková je v Melbourne krok od čtvrtého finále v řadě. Americké hvězdičce nedala šanci

AUSTRALIAN OPEN - Aryna Sabalenková (27) je na letošním Australian Open bez ztráty setu v semifinále. Světová jednička ve čtvrtfinále nedala šanci americké teenagerce Ivě Jovicové (18), kterou smetla za hodinu a půl hry 6:3, 6:0. V Melbourne je krok od čtvrtého finále v řadě a stále pokračuje v útoku na svůj pátý grandslamový triumf. V boji o finále vyzve vítězku duelu mezi Coco Gauffovou a Elinou Svitolinovou.
Aryna Sabalenková je na Australian Open v semifinále (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Jovicová – Sabalenková 3:6, 0:6

Sabalenková i letos potvrzuje, že je Australian Open jejím nejoblíbenějším grandslamem. Čtvrtým rokem v řadě zde během turnaje naprosto dominuje a od roku 2023, kdy zde získala premiérový grandslamový triumf, je v Melbourne pokaždé největší favoritkou na zisk trofeje. V pěti zápasech ještě neztratila ani set a je krok od čtvtého finále v řadě.

Americké teenagerce Jovicové, která si zde zahrála premiérové čtvrtfinále na grandslamu, uštědřila drsnou lekci a nedala ji absolutně žádnou šanci. Hned v úvodu zápasu jí sebrala podání a rychle se dostala do vedení 3:0. Osmnáctiletá tenistka následně vybojovala alespoň tři gamy při vlastním podání a s Běloruskou dokázala chvíli držet krok.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Víc už jí ale světová jednička nepovolila. Na servisu byla naprosto suverénní, odvrátila všech pět brejkbolů a na prvním podání získala 80 % míčků. Druhý set už byl jasnou záležitostí. Jovicová se dostala na shodu jen v poslední hře, schytala kanára a po hodině a půl pro ní životní grandslam skončil.

Američanka během turnaje ukázala, že je jedním z největších mladých talentů a budoucí hvězdou. Suverénně bez ztráty setu došla až mezi osmičku nejlepších a cestou si připsala i premiérové vítězství proti hráčce TOP 10, když ve třetím kole vyřadila Jasmine Paoliniovou. Díky jízdě v Melbourne vylepší své žebříčkové maximum a posune se do elitní dvacítky.

Sabalenková je už pouhé dvě výhry od zisku pátého grandslamového titulu. V Melbourne, kde loni padla v třísetovém finále s Madison Keysovou, útočí na třetí vavřín. Další dva získala na US Open, kde vládla v posledních dvou letech. Na jiném než hardovém majoru ještě netriumfovala. Na French Open byla kousek od vítězství loni, ve Wimbledonu si ještě o trofej nezahrála.

V semifinále by mohla Gauffové oplatit bolestivou porážku z loňského Roland Garros. Američanka ale nejdříve musí přejít přes skvěle hrající Svitolinovou, která letos vyhrála všech devět utkání. Se světovou trojkou má Běloruska vyrovnanou bilanci 6:6. Proti Ukrajince vyhrála pět ze šesti vzájemných duelů.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
