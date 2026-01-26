Sabalenková je v Melbourne krok od čtvrtého finále v řadě. Americké hvězdičce nedala šanci
Jovicová – Sabalenková 3:6, 0:6
Sabalenková i letos potvrzuje, že je Australian Open jejím nejoblíbenějším grandslamem. Čtvrtým rokem v řadě zde během turnaje naprosto dominuje a od roku 2023, kdy zde získala premiérový grandslamový triumf, je v Melbourne pokaždé největší favoritkou na zisk trofeje. V pěti zápasech ještě neztratila ani set a je krok od čtvtého finále v řadě.
Americké teenagerce Jovicové, která si zde zahrála premiérové čtvrtfinále na grandslamu, uštědřila drsnou lekci a nedala ji absolutně žádnou šanci. Hned v úvodu zápasu jí sebrala podání a rychle se dostala do vedení 3:0. Osmnáctiletá tenistka následně vybojovala alespoň tři gamy při vlastním podání a s Běloruskou dokázala chvíli držet krok.
Víc už jí ale světová jednička nepovolila. Na servisu byla naprosto suverénní, odvrátila všech pět brejkbolů a na prvním podání získala 80 % míčků. Druhý set už byl jasnou záležitostí. Jovicová se dostala na shodu jen v poslední hře, schytala kanára a po hodině a půl pro ní životní grandslam skončil.
Američanka během turnaje ukázala, že je jedním z největších mladých talentů a budoucí hvězdou. Suverénně bez ztráty setu došla až mezi osmičku nejlepších a cestou si připsala i premiérové vítězství proti hráčce TOP 10, když ve třetím kole vyřadila Jasmine Paoliniovou. Díky jízdě v Melbourne vylepší své žebříčkové maximum a posune se do elitní dvacítky.
Sabalenková je už pouhé dvě výhry od zisku pátého grandslamového titulu. V Melbourne, kde loni padla v třísetovém finále s Madison Keysovou, útočí na třetí vavřín. Další dva získala na US Open, kde vládla v posledních dvou letech. Na jiném než hardovém majoru ještě netriumfovala. Na French Open byla kousek od vítězství loni, ve Wimbledonu si ještě o trofej nezahrála.
V semifinále by mohla Gauffové oplatit bolestivou porážku z loňského Roland Garros. Američanka ale nejdříve musí přejít přes skvěle hrající Svitolinovou, která letos vyhrála všech devět utkání. Se světovou trojkou má Běloruska vyrovnanou bilanci 6:6. Proti Ukrajince vyhrála pět ze šesti vzájemných duelů.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
