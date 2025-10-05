Sabalenková o hrozbě sociálních sítí: Jsem v šoku. Nenávidí mě i matky od dětí

Světová jednička Aryna Sabalenková (27) se otevřeně rozpovídala o temnější stránce popularity na sociálních sítích. Před návratem na kurty na turnaji ve Wuhanu přiznala, že čelí nenávistným útokům a negativním komentářům, které provázejí její sportovní i osobní život.
Aryna Sabalenková bude opět patřit k hlavním favoritkám na titul (@ Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia)

Sabalenková si po triumfu na US Open, kde získala svůj druhý titul, celkově pak čtvrtý grandslamový, dopřála pauzu od tenisu. Strávila ji v Řecku po boku přítele Georgiose Frangulise. Nyní je zpět v Číně, kde má na turnaji ve Wuhanu skvělou bilanci – při posledních třech návštěvách zde neprohrála ani zápas.

Běloruska patří k nejvýraznějším osobnostem světového tenisu. Její aktivita na sociálních sítích jí vynesla miliony sledujících na Instagramu i TikToku, ale kromě obdivu se musí vyrovnávat i s méně příjemnými stránkami slávy.

"Během své kariéry jsem se setkala s mnoha nenávistnými projevy a spoustou různých druhů nenávisti z různých důvodů. Čím více tomu věnujete pozornost, tím více vám to bere energii," uvedla Sabalenková.

Zároveň přiznává, že některým zprávám se vyhnout nedá. "Někdy ty zprávy vidím a ze zvědavosti jdu na stránku osoby, která mi je napsala. Někdy jsem v šoku – třeba když zjistím, že jde o matky od dětí, které mě nenávidí a píší mi hrozné věci."

Proti podobným komentářům se snaží bojovat nadhledem. "Beru to jako vtip. Nikdy nebyli v naší kůži a komentují lidi, kteří se snaží něco dokázat a motivovat ostatní. Ukazuje to, jací jsou ve skutečnosti jako lidé. Myslím, že každý hráč by to měl brát s humorem a nikdy se do toho temného prostoru sociálních médií nepouštět," dodává.

Navzdory negativitě nemá v plánu měnit svůj přístup k fanouškům. "Připadám si jako otevřená kniha. Někdy se mě ptají, co by je na mně mohlo překvapit – ale já říkám, že o mně vědí všechno. Ukazuji všechno."

Důvodem, proč je na sítích tak otevřená, je snaha vyvážit svou tenisovou image. "Na kurtu vypadám opravdu agresivně a sama se na sebe nedokážu dívat. Cítila jsem, že chci být víc propojená s lidmi. Potřebovala jsem podporu na stadionech – proto jsem se rozhodla sdílet víc ze svého života, ukázat, kdo opravdu jsem."

Sabalenková bude ve Wuhanu obhajovat svou impozantní bilanci – od debutu v roce 2018 zde vyhrála všech 17 zápasů. I letos bude patřit mezi hlavní favoritky na titul.

Wuhan: Nosková může absolvovat brutální trojboj, startují i Muchová a Bouzková

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Kandinsky1
05.10.2025 13:16
A proč by zrovna ony neměly
Reagovat
PTP
05.10.2025 13:03
Přečti si to tady, cirkulárko, ať poznáš bolest a opovržení.
Reagovat

