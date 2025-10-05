Sabalenková o hrozbě sociálních sítí: Jsem v šoku. Nenávidí mě i matky od dětí
Sabalenková si po triumfu na US Open, kde získala svůj druhý titul, celkově pak čtvrtý grandslamový, dopřála pauzu od tenisu. Strávila ji v Řecku po boku přítele Georgiose Frangulise. Nyní je zpět v Číně, kde má na turnaji ve Wuhanu skvělou bilanci – při posledních třech návštěvách zde neprohrála ani zápas.
Běloruska patří k nejvýraznějším osobnostem světového tenisu. Její aktivita na sociálních sítích jí vynesla miliony sledujících na Instagramu i TikToku, ale kromě obdivu se musí vyrovnávat i s méně příjemnými stránkami slávy.
"Během své kariéry jsem se setkala s mnoha nenávistnými projevy a spoustou různých druhů nenávisti z různých důvodů. Čím více tomu věnujete pozornost, tím více vám to bere energii," uvedla Sabalenková.
Zároveň přiznává, že některým zprávám se vyhnout nedá. "Někdy ty zprávy vidím a ze zvědavosti jdu na stránku osoby, která mi je napsala. Někdy jsem v šoku – třeba když zjistím, že jde o matky od dětí, které mě nenávidí a píší mi hrozné věci."
Proti podobným komentářům se snaží bojovat nadhledem. "Beru to jako vtip. Nikdy nebyli v naší kůži a komentují lidi, kteří se snaží něco dokázat a motivovat ostatní. Ukazuje to, jací jsou ve skutečnosti jako lidé. Myslím, že každý hráč by to měl brát s humorem a nikdy se do toho temného prostoru sociálních médií nepouštět," dodává.
Navzdory negativitě nemá v plánu měnit svůj přístup k fanouškům. "Připadám si jako otevřená kniha. Někdy se mě ptají, co by je na mně mohlo překvapit – ale já říkám, že o mně vědí všechno. Ukazuji všechno."
Důvodem, proč je na sítích tak otevřená, je snaha vyvážit svou tenisovou image. "Na kurtu vypadám opravdu agresivně a sama se na sebe nedokážu dívat. Cítila jsem, že chci být víc propojená s lidmi. Potřebovala jsem podporu na stadionech – proto jsem se rozhodla sdílet víc ze svého života, ukázat, kdo opravdu jsem."
Sabalenková bude ve Wuhanu obhajovat svou impozantní bilanci – od debutu v roce 2018 zde vyhrála všech 17 zápasů. I letos bude patřit mezi hlavní favoritky na titul.
