Sabalenková po krachu: Chci se totálně opít, letos jsem to po...

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Aryna Sabalenková je známá tím, že neskrývá své emoce na kurtech ani mimo ně. Další peprnou tiskovou konferenci předvedla po nečekaném vyřazení v osmifinále Wimbledonu. Aktuální světová jednička pochopitelně nebyla se svým vystoupením na londýnském pažitu spokojená a nebrala si servítky.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková nebyla se svým výkonem spokojená (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Po šokujícím kolapsu ve čtvrtfinále French Open chtěla Sabalenková okamžitě skončit s tenisem. Ve Wimbledonu vypadla ještě o kolo dřív, pořád čeká na první triumf na trávě a rozhodně není po fantastických úvodních měsících sezony v ideálním rozpoložení.

"Jsem světová jednička, ale dneska jsem jako světová jednička nehrála. Ani teď nechci na žebříček myslet. Chci prostě jít, totálně se opít a zapomenout na tenis," nebrala si servítky na tiskové konferenci po porážce 2:6, 6:7 s Naomi Ósakaovou ve Wimbledonu.

"Dnes nemůžu být s ničím spokojená. Musím říct, že jsem několikrát měla kousek k tomu, abych neudržela nervy. Ale chtěla jsem zachovat respekt k trávě a dalším tenistům, kteří budou na tomto kurtu hrát," přiznala svou vlastní frustraci. "Jestli jste na tiskové konferenci očekávali zábavu, tak žádná nebude. Asi budu odpovídat krátce. Letos jsem to po*rala."

Frustrace je pochopitelná. Sabalenková už několik týdnů nebyla ani jednou ve finále a neprožívá dobré období. "Snažila jsem se hrát svůj nejlepší tenis a přizpůsobit se tak, jak nejlépe umím. Nechala jsem tam všechno, ale prostě mi to z nějakého důvodu nešlo."

Ósakaová ji totálně přehrála. Japonka byla ve všem lepší. "Nehrála jsem nejlépe a ona pravděpodobně ano. To se někdy stává. Někdy jdete na kurt, dáte do toho všechno a stejně prohrajete. Nejsem z toho nadšená. Ale Naomi odvedla dobrou práci a přeju jí jen to nejlepší. S každým dalším gamem se ona cítila lépe a já hůř."

Sabalenková tak bude mít už jen jednu šanci získat letos první grandslamový titul. A to na US Open, kde v posledních dvou letech kralovala. Ósakaová v úterním čtvrtfinále vyzve Karolínu Muchovou.

Sabalenková předvedla další krach na grandslamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Diabolique
06.07.2026 12:31
A ja myslel ze pije zavodne. Po zapase, pred zapasem, ...
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 12:14
Dobrou zprávou je, že Xena nedostane další cenu k pomočení.
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com
06.07.2026 12:03
Nadpis se nevešel celej?

Doplnění

..letos jsem to posrala
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 12:04
Ale on by se i vešel...
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 12:17
tak si říkám, nemá ona potíže s vylučováním?
Už u ní schází jen tvá oblíbená disciplína
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paddy
06.07.2026 11:10
ona je veselá a dobračisko jen, když se jí daří smile

jinak by chcala na všechno smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=AImn7zQOc5k
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annah
06.07.2026 12:18
Tentokrát není na co...
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