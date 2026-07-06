Sabalenková po krachu: Chci se totálně opít, letos jsem to po...
Po šokujícím kolapsu ve čtvrtfinále French Open chtěla Sabalenková okamžitě skončit s tenisem. Ve Wimbledonu vypadla ještě o kolo dřív, pořád čeká na první triumf na trávě a rozhodně není po fantastických úvodních měsících sezony v ideálním rozpoložení.
"Jsem světová jednička, ale dneska jsem jako světová jednička nehrála. Ani teď nechci na žebříček myslet. Chci prostě jít, totálně se opít a zapomenout na tenis," nebrala si servítky na tiskové konferenci po porážce 2:6, 6:7 s Naomi Ósakaovou ve Wimbledonu.
"Dnes nemůžu být s ničím spokojená. Musím říct, že jsem několikrát měla kousek k tomu, abych neudržela nervy. Ale chtěla jsem zachovat respekt k trávě a dalším tenistům, kteří budou na tomto kurtu hrát," přiznala svou vlastní frustraci. "Jestli jste na tiskové konferenci očekávali zábavu, tak žádná nebude. Asi budu odpovídat krátce. Letos jsem to po*rala."
Frustrace je pochopitelná. Sabalenková už několik týdnů nebyla ani jednou ve finále a neprožívá dobré období. "Snažila jsem se hrát svůj nejlepší tenis a přizpůsobit se tak, jak nejlépe umím. Nechala jsem tam všechno, ale prostě mi to z nějakého důvodu nešlo."
Ósakaová ji totálně přehrála. Japonka byla ve všem lepší. "Nehrála jsem nejlépe a ona pravděpodobně ano. To se někdy stává. Někdy jdete na kurt, dáte do toho všechno a stejně prohrajete. Nejsem z toho nadšená. Ale Naomi odvedla dobrou práci a přeju jí jen to nejlepší. S každým dalším gamem se ona cítila lépe a já hůř."
Sabalenková tak bude mít už jen jednu šanci získat letos první grandslamový titul. A to na US Open, kde v posledních dvou letech kralovala. Ósakaová v úterním čtvrtfinále vyzve Karolínu Muchovou.
Sabalenková předvedla další krach na grandslamu
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..letos jsem to posrala
Už u ní schází jen tvá oblíbená disciplína
jinak by chcala na všechno
https://www.youtube.com/watch?v=AImn7zQOc5k