Sabalenková před bitvou pohlaví s Kyrgiosem: Ať se stane cokoliv, on už teď prohrál
Sabalenková, která v současné době bojuje na Turnaji mistryň, kde prošla již do semifinále, nevnímá zápas s Kyrgiosem pouze jako exhibici. "Považuji to pro něj za náročný zápas, protože ať se stane cokoli, on z něj vyjde jako poražený," má jasno čtyřnásobná grandslamová šampionka.
"Naproti tomu pro mě je to naopak. Pokud zápas dokážu vyhrát, bude se o tom hodně mluvit, zatímco pokud prohraju, bude to považováno za logické. Chci podat co nejlepší výkon a donutit ho, aby se naplno namáhal," pokračuje Sabalenková.
Běloruska přiznává, že se na zápas chystá velmi vážně a chce jím zároveň propagovat ženský tenis. "Budu hrát naplno a doufám, že půjdu ve stopách Billie-Jean Kingové. Jsem naprosto přesvědčená o tom, že to bude skvělá podívaná; Nick je opravdový showman. Myslím, že proti němu mám šanci vyhrát," dodala.
Sabalenková navíc plánuje využít podporu svého přítele a dlouholetého sparingpartnera Novaka Djokoviče. "Ráda bych měla Novaka v tomto zápase ve svém týmu; myslím, že by na Kyrgiose vyvinul extra tlak. Dokonce jsem mu řekla, že mi pomůže s taktikou zápasu," řekla se smíchem běloruská superstar.
Bitva pohlaví slibuje napínavý souboj, ve kterém Sabalenková hodlá podle vlastních slov ukázat, že i přes exhibiční charakter utkání je připravena bojovat a dát ze sebe maximum proti jednomu z nejkontroverznějších a nejvýraznějších hráčů současného tenisu.
Samotný Kyrgios přišel nově s oznámením, že stav jeho zraněného kolena se výrazně zlepšil. Návrat na profesionální okruh tak Australan plánuje už na lednové turnaje, představit by se chtěl v Brisbane i na prvním grandslamovém turnaji roku, na Australian Open.
Kyrgios: Je to jako zázrak. Něco se mi stalo v koleni, chci hrát na Australian Open
