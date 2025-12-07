Sabalenková si na kontroverzní souboj s Kyrgiosem věří. Vím, že to vyhraju, hlásí sebevědomě
Sabalenková v neděli odehrála exhibici v Atlantě proti Naomi Ósakaové a po výhře 6:3, 4:6, 10:4 přišlo na pozápasový rozhovor Christopherem Eubanksem, který nedávno ukončil kariéru. Američan se Bělorusky zeptal především na duel, který ji čeká 28. prosince v Dubaji, kde nastoupí proti Kyrgiosovi v souboji pohlaví.
"Vím, že to vyhraju," prohlásila aktuální ženská světová jednička sebevědomě a ukázala, že si na kontroverzní zápas věří. "Ani tu nemusím být a koukat se, jak hraje," doplnila s úsměvem.
Právě Australan totiž nastoupil na stejném kurtu hned po ní proti Benu Sheltonovi, s kterým prohrál 6:7, 3:6. Ukázal ale, že se na kurtu cítí dobře a žádné zdravotní problémy, už ho netrápí. Dá se tak předpokládat, že oba budou chtít v očekávaném souboji předvést svůj nejlepší tenis.
Souboj pohlaví, který se uskuteční v dubajské Coca-Cola Areně pro 17 tisíc lidí, bude mít oproti tradičním tenisovým zápasům upravené podmínky. Na straně Sabalenkové bude kurt o devět procent kratší i užší. Oba budou mít k dispozici také pouze jeden servis. Hrát se budou klasické dva sety a za stavu 1:1 rozhodne super tie-break do 10 bodů.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře