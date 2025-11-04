Sabalenková urvala výhru, ale postup neslaví. Turnaj mistryň stále může zakončit ve skupině
Sabalenková – Pegulaová 6:4, 2:6, 6:3
Po vítězství Coco Gauffové nad Jasmine Paoliniovou si mohla postup do semifinále zajistit Sabalenková, nebo Pegulaová. Běloruska potřebovala výhru ve dvou setech, Američance stačilo jakékoli vítězství. Na ani jeden z těchto scénářů však nedošlo.
Sabalenková byla od postupu jeden set, když po tři čtvrtě hodině získala úvodní sadu. Tu sice nedopodávala, ale pak na returnu využila celkově pátý setbol. Pegulaová ovšem díky zlepšenému výkonu a chybám soupeřky stav utkání srovnala.
V ten moment bylo jasné, že Sabalenková si semifinále už v úterý nezajistí. Pegulaová naopak na účast ve vyřazovacích bojích stále pomýšlet mohla. Američanka dokonce vedla o brejk v rozhodujícím setu. Aktuální světová jednička nicméně zabrala, získala od stavu 1:2 čtyři hry v řadě a náskok si pohlídala.
O obou semifinalistkách ve skupině Steffi Grafové se tedy rozhodne až ve čtvrtek. Nejlepší výchozí pozici má samozřejmě Sabalenková, která jako jediná zvládla oba úvodní zápasy. Pořád ale může vypadnout už ve skupině, pokud prohraje s Gauffovou ve dvou setech a Pegulaová porazí stejným poměrem Paoliniovou.
Sabalenková má doma čtyři trofeje z grandslamů a je zaslouženě lídryní žebříčku. Na první triumf na Turnaji mistryň však stále čeká, jejím maximem je finále z Texasu 2022 a poslední dva starty zakončila v semifinále.
Ve středu se dohraje skupina Sereny Williamsová. Zatímco Jelena Rybakinová půjde do semifinále z prvního místa, Iga Šwiateková svede přímý souboj o postup s Amandou Anisimovovou.
Gauffová udržela naději na postup i obhajobu
