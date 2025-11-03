Gauffová hodila otřesný výkon za hlavu. Na Turnaji mistryň drží naději na postup i obhajobu
Gauffová – Paoliniová 6:3, 6:2
Do letošního Turnaje mistryň vstoupila Gauffová otřesným výkonem. Proti krajance Pegulaové spáchala 17 dvojchyb a devětkrát ztratila vlastní servis. Mnohem lépe si obhájkyně titulu vedla v úterý proti další kolegyni z TOP 10 žebříčku Paoliniové.
Americká favoritka byla v úvodu zápasu lepší hráčkou na kurtu a měla několik brejkbolů na vedení 4:0. Místo toho ale náskok jednoho brejku ztratila a italská protivnice snížila na 3:4 ze svého pohledu. Paoliniová však brejk nepotvrdila a Gauffová pak uzavřela úvodní set čistou hrou na podání.
Na začátku následujícího dějství naopak Paoliniová dokázala držet krok. Od stavu 2:1 ale italská hráčka ztratila pět gamů v řadě a Gauffová navzdory brejkbolové hrozbě doservírovala utkání na první pokus. Zápas trval jen 80 minut.
Zatímco Gauffová udržela naději na postup do vyřazovacích bojů a ve čtvrtek se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou, Paoliniová po další jednoznačné porážce s jistotou končí v základní skupině. Italka, která hraje i deblovou soutěž po boku krajanky Sary Erraniové, debutovala na Turnaji mistryň před rokem právě v Rijádu a ani tehdy do semifinále neprošla.
Gauffová, jež dorazila po triumfu na tisícovce ve Wuhanu, si poprvé závěrečný vrchol sezony vyzkoušela před třemi roky na domácí půdě v Texasu a vypadla ve skupině. Předloni v Mexiku se však dostala do semifinále a loni kralovala v Rijádu, kde ji porazila pouze Barbora Krejčíková.
