Sabalenková ustála neskutečné drama a maratonský šlágr. V Cincinnati pokračuje v obhajobě

WTA CINCINNATI - Aryna Sabalenková (27) musela i ve druhém zápase při obhajobě titulu na tisícovce v Cincinnati prokázat silnou psychickou odolnost. Aktuální světová jednička po více než třech hodinách boje, dramatickém vývoji a setech 7:6, 4:6, 7:6 ovládla šlágr grandslamových šampionek s Emmou Raducanuovou (22). Její osmifinálovou soupeřkou bude Jessica Bouzasová.
Sabalenková – Raducanuová 7:6, 4:6, 7:6

Není v nejlepší formě, ale silou vůle urvala Sabalenková postup do osmifinále a dál živí šanci na úspěšnou obhajobu titulu. V Cincinnati začala proti Markétě Vondroušové a v souboji s českou tenistkou odvrátila všech 12 brejkbolových hrozeb. Ještě mnohem víc práce měla ve šlágru třetího kola s grandslamovou šampionkou Raducanuovou.

Britskou hvězdu porazila v obou předchozích duelech ve dvou setech, ovšem pokaždé ztratila minimálně osm gamů. A tentokrát došlo na více než tříhodinový maraton. Sabalenková ani Raducanuová v úvodním dějství neuhájily náskok brejku a rozhodnout musel tie-break, v němž světová jednička dominovala poměrem 7:3. Ve druhé sadě byl k vidění jen jeden brejk a Raducanuová si zajistila vyrovnání.

Jednoznačně největší drama přinesl poslední a hodinu a půl dlouhý set. V něm se diváci proměněného brejkbolu nedočkali. Raducanuová měla jen jeden a Sabalenková čtyři, všechny v maratonské více než 20minutové hře za stavu 4:3, která nabídla 13 shod. Také tentokrát došlo na zkrácenou hru. Sabalenková byla aktivnější, vyhrála ji 7:5 a protáhla svou neporazitelnost už na 16 tie-breaků.

Sabalenková musela kousat v letošní sezoně už několik zklamání a pořád čeká na první grandslamový titul od loňského US Open. Přitom hrála finále na Australian Open a v Paříži a byla v semifinále Wimbledonu.

V Cincinnati došla v posledních třech letech pokaždé minimálně do semifinále a loni tady poprvé triumfovala. Zatímco před rokem v tomto dějišti neztratila set, letos takovou dominanci nepředvede.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinále bude čelit v životní formě hrající Bouzasové. Španělka si před dvěma týdny v Montrealu zahrála své první osmifinále a zároveň čtvrtfinále na úrovni WTA 1000 a hned další osmifinálovou účast zaregistrovala nyní v Cincinnati.

V posledních týdnech prožívá Bouzasová nejlepší období své kariéry a v Ohiu porazila ve dvou setech po Venus Williamsové a Leylah Fernandezové i Taylor Townsendovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
