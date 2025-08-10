Sabalenková ustála neskutečné drama a maratonský šlágr. V Cincinnati pokračuje v obhajobě
Sabalenková – Raducanuová 7:6, 4:6, 7:6
Není v nejlepší formě, ale silou vůle urvala Sabalenková postup do osmifinále a dál živí šanci na úspěšnou obhajobu titulu. V Cincinnati začala proti Markétě Vondroušové a v souboji s českou tenistkou odvrátila všech 12 brejkbolových hrozeb. Ještě mnohem víc práce měla ve šlágru třetího kola s grandslamovou šampionkou Raducanuovou.
Britskou hvězdu porazila v obou předchozích duelech ve dvou setech, ovšem pokaždé ztratila minimálně osm gamů. A tentokrát došlo na více než tříhodinový maraton. Sabalenková ani Raducanuová v úvodním dějství neuhájily náskok brejku a rozhodnout musel tie-break, v němž světová jednička dominovala poměrem 7:3. Ve druhé sadě byl k vidění jen jeden brejk a Raducanuová si zajistila vyrovnání.
Jednoznačně největší drama přinesl poslední a hodinu a půl dlouhý set. V něm se diváci proměněného brejkbolu nedočkali. Raducanuová měla jen jeden a Sabalenková čtyři, všechny v maratonské více než 20minutové hře za stavu 4:3, která nabídla 13 shod. Také tentokrát došlo na zkrácenou hru. Sabalenková byla aktivnější, vyhrála ji 7:5 a protáhla svou neporazitelnost už na 16 tie-breaků.
Sabalenková musela kousat v letošní sezoně už několik zklamání a pořád čeká na první grandslamový titul od loňského US Open. Přitom hrála finále na Australian Open a v Paříži a byla v semifinále Wimbledonu.
V Cincinnati došla v posledních třech letech pokaždé minimálně do semifinále a loni tady poprvé triumfovala. Zatímco před rokem v tomto dějišti neztratila set, letos takovou dominanci nepředvede.
V osmifinále bude čelit v životní formě hrající Bouzasové. Španělka si před dvěma týdny v Montrealu zahrála své první osmifinále a zároveň čtvrtfinále na úrovni WTA 1000 a hned další osmifinálovou účast zaregistrovala nyní v Cincinnati.
V posledních týdnech prožívá Bouzasová nejlepší období své kariéry a v Ohiu porazila ve dvou setech po Venus Williamsové a Leylah Fernandezové i Taylor Townsendovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati
