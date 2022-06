Sabalenková v Hertogenboschi vydřela postup do semifinále, Bencicová vypadla

Aryna Sabalenková se prvního letošního pořádného výsledku dočkala až na antuce ve Stuttgartu, kde zopakovala loňské finále. Po semifinále v Římě ovšem přišlo další zklamání v podobě vyřazení ve třetím kole French Open.

Čtyřiadvacetiletá Běloruska se rozhodla zúčastnit travnaté části sezony, ačkoli nebude smět startovat ve Wimbledonu. Na první z generálek v Hertogenboschi začala hladkými výhrami nad Katerynou Baindlovou a Arianne Hartonovou. V dnešním čtvrtfinále proti Alison Van Uytvanckové se ovšem zapotila, na trávě velmi nebezpečnou a sedm utkání neporaženou Belgičanku zdolala až po více než dvou hodinách 6-3 3-6 7-6(5).

Její soupeřka měla v úvodních dvou setech navrch, v tom prvním však neuhájila náskok 3-1 a Sabalenková získala pět her v řadě, ve druhém nasazené jedničce nepovolila jediný brejkbol a ve druhém gamu jí čistou hrou sebrala podání. V rozhodujícím dějství brejk k vidění nebyl, ačkoli Sabalenková měla v poslední hře na returnu dva mečboly v řadě. Rozhodnout tak musela zkrácená hra. V ní se světová šestka dostala do vedení 6-2, ale nakonec proměnila až celkově šestý mečbol.

Sabalenková o druhou letošní možnost zahrát si o titul a 17. kariérní finále zabojuje proti Shelby Rogersové, nebo Kirsten Flipkensové.

Converts her 6️⃣th match point!



Top seed Aryna Sabalenka reaches #libemaopen semifinals after battling past Van Uytvanck in three set pic.twitter.com/nVEctZBc9X