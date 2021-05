Sabalenkové se povedla finálová odveta proti Bartyové i s kanárem. V Madridu získala 10. titul a první z antuky

I na druhém silně obsazeném antukovém turnaji v Evropě se ve finále střetly Aryna Sabalenková a Ashleigh Bartyová. Zatímco před dvěma týdny ve Stuttgartu zvítězila po obratu Australanka a soupeřce nadělila i kanára, dnes v Madridu uspěla Běloruska a také ona získala jeden set bez ztráty gamu.



Sabalenková, jež cestou do finále ztratila s pěti soupeřkami pouhých 18 gamů, měla raketový vstup do zápasu. V úvodní sadě ztratila po svém podání jen čtyři míčky, využila 3 z 5 brejkbolů a podruhé v kariéře nadělila hráčce Top 10 kanára.



Bartyová ale zbraně nesložila a hru vyrovnala. Ve druhém dějství sice neudržela vedení 2-0, ale následně získala 4 z 5 her a vynutila si třetí set. Ten byl dlouho vyrovnaný a blíže k brejku byla dvakrát Bartyová. Ale za stavu 2-1 nevyužila dva brejkboly a za stavu 4-3 přišla o vedení 30-15.



Sabalenková od té chvíle neztratila ani jeden fiftýn. Vyhrála 11 výměn v řadě, zvítězila 6-0 3-6 6-4 a vzájemnou bilanci vyrovnala po předchozích dvou prohrách na 4-4.







Ve svém celkově 15. finále Sabalenková získala jubilejní 10. titul a tři dny po 'oslavě' 23. narozenin se raduje z premiérového triumfu na antuce. Už nyní má jistotu, že čtvrtou sezonu po sobě zakončí se ziskem minimálně dvou trofejí.



Ve světovém žebříčku se Sabalenková posune ze sedmého na čtvrté místo a o tři pozice tak překoná své současné maximum.



25letá Australanka Bartyová, jež na Roland Garros 2019 získala dosud jediný grandslamový titul , na evropské antuce prohrála poprvé od Říma 2019 a její vítězná série se zastavila na 16 zápasech.



Obě finalistky se nyní přesunou do Říma, kde na sebe mohou narazit už ve čtvrtfinále.

• WTA 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 2.549.105 eur

sobotní výsledky (08. 05. 2021) • Dvouhra - finále • Sabalenková (5-Běl.) - Bartyová (1-Austr.) 6-0 3-6 6-4 • Čtyřhra - finále • Krejčíková/Siniaková (2-ČR) - Dabrowská/Schuursová (3-Kan./Niz.) 6-4 6-3