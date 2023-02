Sakkariová bez ztráty servisu přetlačila Garciaovou. Porazila ji až na čtvrtý pokus

Maria Sakkariová prohrála s Caroline Garciaovou před šesti lety ve Wuhanu i loni v Cincinnati a v semifinále Turnaje mistryň, který pak soupeřka vyhrála.



27letá Řekyně si s o dva roky starší Francouzkou poradila až na čtvrtý pokus dnes v nočním čtvrtfinále turnaje WTA 500 v Dauhá. Přestože na kurtu panovaly náročné větrné podmínky, ani jednou nepřišla o podání a po 2 hodinách a 41 minutách boje zvítězila 6-2 6-7 7-6.



"Podmínky dnes byly opravdu těžké. Nebylo vůbec snadné podávat a mít míček pod kontrolou. Přesto si myslím, že jsme obě hrály velmi dobrý tenis. Hlavně ve druhém setu jsme dominovaly na servisu, což není v ženském tenisu často k vidění. Bylo to působivé," řekla po prvním letošním střetnutí s hráčkou Top 10 pár minut po půlnoci Sakkariová, jež trefila 30 winnerů a udělala jen 22 nevynucených chyb.



Do semifinále postoupila druhý týden po sobě ve značně rozdílných podmínkách poté, co před pěti dny v Linci prohrála souboj o finále s Chorvatkou Petrou Martičovou.







V Kataru si Sakkariová zahraje o 8. finále, v nichž má mizernou bilanci 1-6, s Jessicou Pegulaovou. Ve vzájemné bilanci s Američankou vede 4-2, porazila ji třeba před rokem právě v Dauhá nebo naposledy na loňském Turnaji mistryň.



Světová čtyřka Pegulaová ve čtvrtfinále přehrála snadno 6-3 6-2 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou a ve 12. letošním zápase si připsala 10. výhru.



Do semifinále v Dauhá se Pegulaová dostala znovu po dvou letech. V roce 2021 musela začínat už v kvalifikaci a po sérii šesti výher prohrála až s Petrou Kvitovou.



"Je to trochu jiné, než když musíte hrát kvalifikaci. Fyzicky je to letos snazší, ale vzhledem ke startovnímu poli je to pořád hodně těžké," řekla Pegulaová, která navíc s Cori Gauffovou postoupila už do finále čtyřhry.







To 18letá Američanka Cori Gauffová ve dvouhře dohrála. Osmifinálová přemožitelka Petry Kvitové ve čtvrtfinále nestačila na Veroniku Kuděrmetovovou a prohrála 2-6 6-3 1-6.



Kuděrmetovová v semifinále vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou (h2h 0-2). Polka do semifinále postoupila bez boje poté, co unavená Švýcarka Belinda Bencicová už ve středu z turnaje odstoupila.





• WTA 500 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 780.637 dolarů

čtvrteční výsledky (16. 02. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Šwiateková (1-Pol.) - Bencicová (7-Švýc.) bez boje Pegulaová (2-USA) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6-3 6-2 Sakkariová (5-Řec.) - Garciaová (3-Fr.) 6-2 6-7(5) 7-6(5) Kuděrmětovová (8-Rus.) - Gauffová (4-USA) 6-2 3-6 6-1