Sakkariová načala Ósakovou kanárem a ukončila její přes rok trvající neporazitelnost

Naomi Ósakaová prohrála naposledy loni v únoru ve Fed Cupu se Španělkou Sarou Sorribesovou, které po mizerném výkonu podlehla jednoznačně 0-6 3-6.



Poté vinou přerušení sezony pandemií koronaviru půl roku nehrála a po restartu sezony dlouho 'hledala' přemožitelku. Vyhrála US Open a Australian Open, dvakrát z turnaje odstoupila: v Cincinnati po postupu do finále, na Gippsland Trophy v Melbourne po postupu do semifinále.



Nyní v Miami svou sérii natáhla na 23 zápasů bez porážky a živila šanci na návrat do čela světového žebříčku, jenže v dnešním čtvrtfinále nečekaně prohrála. A stejně jako při své poslední porážky utrpěla kanára, když podlehla 0-6 4-6 Řekyni Marii Sakkariové.



Ósakaová sice získala první tři výměny, ale nakonec v úvodí sadě uhrála jen osm míčků a nezískala ani game. Ve druhém setu se dostala do vedení 3-0, od stavu 4-1 už však neuhrála ani game a po necelé hodině a čtvrt utrpěla nečekanou porážku.



Sakkariová, která v předchozím kole utekla ze šesti mečbolů Američance Jessice Pegulaové, favoritku přestřílela na vítězné údery jednoznačně 22-5. V pátém vzájemném střetnutí s o dva roky mladší Ósakaovou uspěla teprve podruhé.



"Jsem nadšená, nemám slov. Hrozně mi pomohl minulý zápas," řekla Sakkariová, jež v předchozím kole odvrátila Američance Jesicce Pegulaové šest mečbolů. Pětadvacátá hráčka žebříčku si o finále zahraje buď s Kanaďankou Biancou Andreescuovou, nebo se Sarou Sorribesovou ze Španělska.







25letá Řekyně nadělila kanára své soupeřce nadělila už popáté v sezoně, z toho podruhé na Miami Open. Postoupila do svého největšího a celkově 11. semifinále, v nichž má bilanci 2-9. Do finále se dostala pouze v San Jose 2018 a Rabatu 2019, kde získala svůj jediný titul.



První semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý Ukrajinka Elina Svitolinová a světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie.