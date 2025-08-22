Šalková je blízko premiérového startu na grandslamech. Na US Open zlikvidovala čtyři mečboly

US OPEN - Dominika Šalková (21) v kvalifikaci US Open zvládla i druhý duel a jediná výhra ji dělí od premiérové účasti v hlavní soutěži na grandslamech. Češka v New Yorku zvládla obrovskou bitvu s Kristinou Dmitrukovovou (21), kterou přehrála až po dvou a půl hodinách 6:3, 5:7, 7:6. Ve třetím kole kvalifikace vyzve Kanaďanku Rebeccu Marinovou.
Dominika Šalková na US Open postoupila do třetího kola kvalifikace (@ Foto Olimpik / ddp USA / Profimedia)

Šalková – Dmitrukovová 6:3, 5:7, 7:6

Šalková svůj druhý zápas při premiéře na US Open rozehrála skvěle, když Dmitrukovové prolomila podání hned na začátku a dostala se do vedení 3:0. Na podání byla naprosto suverénní, v první sadě na něm ztratila jen tři míčky a jediný brejk ji tak stačil k zisku úvodní sady.

I po většinu druhého setu byla česká naděje lepší hráčkou, dvakrát sebrala Rusce servis, a dokonce podávala na postup. Ani jednou však získaný náskok neudržela a dějství zakončila třemi ztracenými hrami v řadě.

Rozhodující sada nabídla obrovskou bitvu, ve které se hráčky v několika gamech mnohokrát tahaly přes shodu. Ve dvanácté hře Šalková dokonce odvracela čtyři mečboly a vynutila si závěrečný super tie-break. V něm ze začátku ztrácela 2:4, skóre se jí však podařilo otočit a po dvou a půl hodinách boje získala zkrácenou hru poměrem 10:8.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šalková tak napodobila mladší krajanku Terezu Valentovou a stále drží naději na postup do premiérové hlavní soutěže grandslamu. Do závěrečného kola kvalifikace se dostala teprve podruhé v kariéře, poprvé se jí to povedlo taktéž na betonu loni na Australian Open, kde nevyužila náskok setu.

V dalším zápase ji čeká Kanaďanka Rebecca Marinová, s kterou se utká poprvé. Bývalá 38. hráčka světa zvládla předchozí dvě kola taktéž pokaždé ve třech setech.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
AJVEN
22.08.2025 09:40
Domi neskutečně odvážnou hrou odvrátila 4 mečmoly.V koncovce neskutečné drama.Věřím,že hlavní soutěž jí nemine!
sojka1
22.08.2025 09:47
mecmol neni vubec spatne, ale me dostalo tady uz driv zminene embecko.... :-))
PTP
22.08.2025 10:10
Nevyužité embéčko = mečmol
Využité embéčko = mečdur
Trojchyba_Mat
22.08.2025 09:36
Bravo, Domčo smile
PTP
22.08.2025 08:58
Ten zápas - to bylo Americké psycho! Krisčn Bejl může jen tiše závidět.
pantera1
22.08.2025 09:34
Tam jsem se ho fakt bála. S motorovou pilou nejsou žádné špásy .
