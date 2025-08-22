Šalková je blízko premiérového startu na grandslamech. Na US Open zlikvidovala čtyři mečboly
Šalková – Dmitrukovová 6:3, 5:7, 7:6
Šalková svůj druhý zápas při premiéře na US Open rozehrála skvěle, když Dmitrukovové prolomila podání hned na začátku a dostala se do vedení 3:0. Na podání byla naprosto suverénní, v první sadě na něm ztratila jen tři míčky a jediný brejk ji tak stačil k zisku úvodní sady.
I po většinu druhého setu byla česká naděje lepší hráčkou, dvakrát sebrala Rusce servis, a dokonce podávala na postup. Ani jednou však získaný náskok neudržela a dějství zakončila třemi ztracenými hrami v řadě.
Rozhodující sada nabídla obrovskou bitvu, ve které se hráčky v několika gamech mnohokrát tahaly přes shodu. Ve dvanácté hře Šalková dokonce odvracela čtyři mečboly a vynutila si závěrečný super tie-break. V něm ze začátku ztrácela 2:4, skóre se jí však podařilo otočit a po dvou a půl hodinách boje získala zkrácenou hru poměrem 10:8.
Šalková tak napodobila mladší krajanku Terezu Valentovou a stále drží naději na postup do premiérové hlavní soutěže grandslamu. Do závěrečného kola kvalifikace se dostala teprve podruhé v kariéře, poprvé se jí to povedlo taktéž na betonu loni na Australian Open, kde nevyužila náskok setu.
V dalším zápase ji čeká Kanaďanka Rebecca Marinová, s kterou se utká poprvé. Bývalá 38. hráčka světa zvládla předchozí dvě kola taktéž pokaždé ve třech setech.
