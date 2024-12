Šampionem Next Gen bude přemožitel Menšíka. Tien ve finále vyzve neporaženého Fonsecu

NEXT GEN ATP FINALS - Do finále letošního ročníku Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě se probojovali Learner Tien (19) a Joao Fonseca (18), přemožitelé Jakuba Menšíka ze skupinové fáze. Američan v semifinálové pětisetové bitvě zaskočil favorizovaného krajana Alexe Michelsena (20) a stále neporažený Brazilec si snadno poradil s Lucou Van Asschem (20). Tien bude mít možnost Fonsecovi oplatit pár dní starou porážku ze skupiny.

Learner Tien je senzačním finalistou Next Gen ATP Finals (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)