Šance pro Čechy? Fritze trápí zdravotní problémy. Necítí se dobře, přiznal kapitán

DNES, 08:30
Proč český výběr to může být zajímavá zpráva. Hvězda americké sestavy pro daviscupový duel v Delray Beach Taylor Fritz (27) se potýká se zdravotními problémy, což na tiskové konferenci přiznal i domácí kapitán Bob Bryan (47). Podle jeho slov však světová pětka do duelu proti Lehečkovi a spol. zasáhne.
Taylor Fritz se potýká se zdravotními problémy (@ SVCC / PsnewZ / Profimedia)

Před zápasem druhého kola Davis Cupu proti České republice na Floridě přišli Američané už o dva klíčové hráče. Ben Shelton a Tommy Paul museli odstoupit kvůli zraněním, která je vyřadila už na US Open.

Nyní se k nim může přidat i Fritz. Ten se ve čtvrtek neobjevil na losování ani na tiskové konferenci, protože, jak uvedl kapitán amerického týmu Bob Bryan, byl nemocný.

"Taylor Fritz se necítí dobře. Dnes se necítí dobře," řekl Bryan v úvodu oficiální tiskové konference. "Ale je odhodlán hrát zítra. Jen si potřebuje trochu odpočinout. Chce hrát. Je si jistý, že hrát bude."

Pátý hráč žebříčku ATP byl vylosován k pátečnímu druhému utkání dvouhry, kde se měl utkat s českou dvojkou Jakubem Menšíkem. Souboj mezi Spojenými státy a Českem začíná v noci z pátku na sobotu v 00:00 SELČ duelem mezi Jiřím Lehečkou a Francesem Tiafoem.

Kapitán Američanů Bryan: Češi? Obrovský respekt, nejtěžší možný soupeř

Pokud by Fritz nebyl schopen nastoupit, nahradil by ho Reilly Opelka.

Menšík by se s Fritzem potkal podruhé v letošní sezoně. První duel se odehrál v březnu v semifinále Miami Open a český mladík tehdy zvítězil 7:6, 4:6, 7:6, načež celý turnaj ovládl a ve finále porazil Novaka Djokoviče.

Menšík před utkáním v Delray Beach uvedl, že pomalejší povrch oproti Miami by mu mohl pomoci lépe čelit silnému Fritzovu podání. "Tady je to mnohem pomalejší než v Miami, takže bude lepší možnost připravit se na return. Cítím se docela sebejistě, protože jeho herní styl je přesně to, co se mi líbí," řekl prostějovský rodák.

Jiří Lehečka a Jakub Menšík budou hlavními oporami českého týmuJiří Lehečka a Jakub Menšík budou hlavními oporami českého týmu (@ ČTK / Lebeda Pavel / Profimedia)

Tiafoe a Lehečka jdou do utkání s rozdílnou formou. Američan skončil na US Open už ve třetím kole po porážce s kvalifikantem Janem-Lennardem Stuffem a propadl se na 29. místo světového žebříčku. Lehečka naopak zazářil postupem do čtvrtfinále, což znamenalo jeho nejlepší výsledek v New Yorku a zároveň vyrovnání grandslamového maxima. V žebříčku se posunul na 16. místo, o jednu pozici před svého týmového kolegu Menšíka.

Do sobotního programu zasáhne i americká deblová dvojice Rajeev Ram a Austin Krajicek, stříbrní medailisté z loňské olympiády v Paříži. Od 14 hodin nastoupí proti páru Tomáš MacháčAdam Pavlásek, nasazení hráčů se však může změnit. Následovat by mělo utkání týmových jedniček Fritze a Lehečky, případně pátý zápas mezi Tiafoem a Menšíkem.

Američané hrají Davis Cup v Delray Beach teprve podruhé. Premiéru tu měli v roce 2004, kdy ve čtvrtfinále porazili Švédsko.

Lehečka si na Tiafoa věří a pokusí se poprvé uspět. Doufám, že přišel čas na odvetu, říká

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PatLa
12.09.2025 10:04
uplne si nejsem jisty, jestli je pro cesky tym zajimave a radostne, ze by se vyhli trem nemocnym nejlepsim americkym hracum na urovni top 10 jenom kvuli tomu, aby meli lepsi sanci postoupit...jakou cenu ma pak takovy postup...
