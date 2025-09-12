Šance pro Čechy? Fritze trápí zdravotní problémy. Necítí se dobře, přiznal kapitán
Před zápasem druhého kola Davis Cupu proti České republice na Floridě přišli Američané už o dva klíčové hráče. Ben Shelton a Tommy Paul museli odstoupit kvůli zraněním, která je vyřadila už na US Open.
Nyní se k nim může přidat i Fritz. Ten se ve čtvrtek neobjevil na losování ani na tiskové konferenci, protože, jak uvedl kapitán amerického týmu Bob Bryan, byl nemocný.
"Taylor Fritz se necítí dobře. Dnes se necítí dobře," řekl Bryan v úvodu oficiální tiskové konference. "Ale je odhodlán hrát zítra. Jen si potřebuje trochu odpočinout. Chce hrát. Je si jistý, že hrát bude."
Pátý hráč žebříčku ATP byl vylosován k pátečnímu druhému utkání dvouhry, kde se měl utkat s českou dvojkou Jakubem Menšíkem. Souboj mezi Spojenými státy a Českem začíná v noci z pátku na sobotu v 00:00 SELČ duelem mezi Jiřím Lehečkou a Francesem Tiafoem.
Pokud by Fritz nebyl schopen nastoupit, nahradil by ho Reilly Opelka.
Menšík by se s Fritzem potkal podruhé v letošní sezoně. První duel se odehrál v březnu v semifinále Miami Open a český mladík tehdy zvítězil 7:6, 4:6, 7:6, načež celý turnaj ovládl a ve finále porazil Novaka Djokoviče.
Menšík před utkáním v Delray Beach uvedl, že pomalejší povrch oproti Miami by mu mohl pomoci lépe čelit silnému Fritzovu podání. "Tady je to mnohem pomalejší než v Miami, takže bude lepší možnost připravit se na return. Cítím se docela sebejistě, protože jeho herní styl je přesně to, co se mi líbí," řekl prostějovský rodák.
Tiafoe a Lehečka jdou do utkání s rozdílnou formou. Američan skončil na US Open už ve třetím kole po porážce s kvalifikantem Janem-Lennardem Stuffem a propadl se na 29. místo světového žebříčku. Lehečka naopak zazářil postupem do čtvrtfinále, což znamenalo jeho nejlepší výsledek v New Yorku a zároveň vyrovnání grandslamového maxima. V žebříčku se posunul na 16. místo, o jednu pozici před svého týmového kolegu Menšíka.
Do sobotního programu zasáhne i americká deblová dvojice Rajeev Ram a Austin Krajicek, stříbrní medailisté z loňské olympiády v Paříži. Od 14 hodin nastoupí proti páru Tomáš Macháč – Adam Pavlásek, nasazení hráčů se však může změnit. Následovat by mělo utkání týmových jedniček Fritze a Lehečky, případně pátý zápas mezi Tiafoem a Menšíkem.
Američané hrají Davis Cup v Delray Beach teprve podruhé. Premiéru tu měli v roce 2004, kdy ve čtvrtfinále porazili Švédsko.
