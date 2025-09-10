Kapitán Američanů Bryan: Češi? Obrovský respekt, nejtěžší možný soupeř

Čeští tenisté se o víkendu utkají v USA s domácím výběrem o postup do finálové části Davisova poháru. Na tvrdém povrchu v Delray Beach na Floridě se tým kapitána Tomáše Berdycha (39) pokusí zdolat dvaatřicetinásobné šampiony soutěže, jejichž lídrem bude pátý hráč světa Taylor Fritz (27). Hrát se bude na tři vítězné zápasy, první dvouhra začne v noci z pátku na sobotu v 00:00 SELČ.
Bob Bryan se zdraví s Tomášem Berdychem (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Českou jedničkou je šestnáctý hráč světa Jiří Lehečka, v týmu jsou také Jakub Menšík (17.), Tomáš Macháč (22.), deblista Adam Pavlásek a nováček Petr Brunclík. Američanům vypadli z původní nominace zraněný Ben Shelton (6.) a Tommy Paul (15.), vedle Fritze jsou ale k dispozici Frances Tiafoe (29.), Reilly Opelka (63.) a deblisté Rajeev Ram a Austin Krajicek.

"Musíme se soustředit sami na sebe. Jejich odhlášky nemění nic na tom, že to bude pro obě strany neskutečně těžké utkání. Oba týmy jsou strašně vyrovnané a jejich hráči jsou na vysoké úrovni," řekl Berdych.

Jeho svěřenci postoupili do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazili doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu. Los duelu mezi USA a Českem se uskuteční dnes.

Zápasový program odstartuje v pátek dvěma dvouhrami, první začne v 18:00 místního času. V sobotu přijde nejprve na řadu čtyřhra (20:00 SELČ), poté dojde na zbývající dva singly. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.

Kapitán Berdych: Bude to extrémně těžké, Američané patří mezi nejsilnější týmy

"Mám pro Čechy obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit," uvedl kapitán amerického výběru Bob Bryan.

"Ano, přišli jsme o dvojici kluků kvůli zraněním, ale máme na výběr. Počítal jsem s tím, že můžeme o někoho přijít, protože US Open je vyčerpávající. Pořád jsme ale v pohodě. Reilly (Opelka) neváhal a připojil se k nám. On i Fritzy (Fritz) a Big Foe (Tiafoe) vyhráli zdejší turnaj v Delray Beach a pro každého to znamenalo na tomhle stadionu velký průlom. Všichni jsou nadšení, že budou hrát doma před svými fanoušky. Daviscupové publikum je totiž úplně jiné. Je vášnivější a intenzivnější. Počítáme, že fanoušci budou naším dalším hráčem," doplnil Bryan.

S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Jediný bod tehdy získal právě současný kapitán Berdych, který porazil Jamese Blakea. Češi proti Američanům uspěli pouze v roce 1996, kdy je v Praze porazili 3:2 na zápasy.

Jiří Lehečka vyrovnal své maximum na US OpenJiří Lehečka vyrovnal své maximum na US Open (@ ČTK / AP / Yuki Iwamura)

Vedle soupeře a domácích fanoušků se Češi musí na Floridě vypořádat s tamějšími podmínkami. V minulých dnech zde panovaly vysoké teploty a vlhkost. "Musíme se připravit nejen po tenisové stránce, ale i kondičně. Je potřeba, aby to bylo v nohách a abychom ty tréninky se zápasy zvládli v plné intenzitě," uvedl Lehečka.

Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. Naposledy zde hrály v roce 2023 americké tenistky kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v níž zdolaly Rakousko 4:0. Národní týmy USA vyhrály v tomto dějišti všech pět dosavadních zápasů. Američané jsou v Davis Cupu s 32 triumfy nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale triumfovali v roce 2007.

"Zdejší povrch je jiný, než na čem jsme hráli poslední měsíc a půl. Je extrémně pomalý, míče skáčou vysoko a berou každou rotaci. Na předchozích turnajích jako v Cincinnati nebo US Open to bylo hodně rychlé a tady je to přesně naopak. Naší prioritou číslo 1 je si na to zvyknout. Američané ale na tom budou stejně, protože odehráli stejné turnaje jako my," doplnil Lehečka.

Lehečka před duelem s USA: Davis Cup je něco, co je mi blízké

Pavel Novotný, ČTK
