Kapitán Američanů Bryan: Češi? Obrovský respekt, nejtěžší možný soupeř
Českou jedničkou je šestnáctý hráč světa Jiří Lehečka, v týmu jsou také Jakub Menšík (17.), Tomáš Macháč (22.), deblista Adam Pavlásek a nováček Petr Brunclík. Američanům vypadli z původní nominace zraněný Ben Shelton (6.) a Tommy Paul (15.), vedle Fritze jsou ale k dispozici Frances Tiafoe (29.), Reilly Opelka (63.) a deblisté Rajeev Ram a Austin Krajicek.
"Musíme se soustředit sami na sebe. Jejich odhlášky nemění nic na tom, že to bude pro obě strany neskutečně těžké utkání. Oba týmy jsou strašně vyrovnané a jejich hráči jsou na vysoké úrovni," řekl Berdych.
Jeho svěřenci postoupili do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazili doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu. Los duelu mezi USA a Českem se uskuteční dnes.
Zápasový program odstartuje v pátek dvěma dvouhrami, první začne v 18:00 místního času. V sobotu přijde nejprve na řadu čtyřhra (20:00 SELČ), poté dojde na zbývající dva singly. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.
Kapitán Berdych: Bude to extrémně těžké, Američané patří mezi nejsilnější týmy
"Mám pro Čechy obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit," uvedl kapitán amerického výběru Bob Bryan.
"Ano, přišli jsme o dvojici kluků kvůli zraněním, ale máme na výběr. Počítal jsem s tím, že můžeme o někoho přijít, protože US Open je vyčerpávající. Pořád jsme ale v pohodě. Reilly (Opelka) neváhal a připojil se k nám. On i Fritzy (Fritz) a Big Foe (Tiafoe) vyhráli zdejší turnaj v Delray Beach a pro každého to znamenalo na tomhle stadionu velký průlom. Všichni jsou nadšení, že budou hrát doma před svými fanoušky. Daviscupové publikum je totiž úplně jiné. Je vášnivější a intenzivnější. Počítáme, že fanoušci budou naším dalším hráčem," doplnil Bryan.
S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Jediný bod tehdy získal právě současný kapitán Berdych, který porazil Jamese Blakea. Češi proti Američanům uspěli pouze v roce 1996, kdy je v Praze porazili 3:2 na zápasy.
Vedle soupeře a domácích fanoušků se Češi musí na Floridě vypořádat s tamějšími podmínkami. V minulých dnech zde panovaly vysoké teploty a vlhkost. "Musíme se připravit nejen po tenisové stránce, ale i kondičně. Je potřeba, aby to bylo v nohách a abychom ty tréninky se zápasy zvládli v plné intenzitě," uvedl Lehečka.
Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. Naposledy zde hrály v roce 2023 americké tenistky kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v níž zdolaly Rakousko 4:0. Národní týmy USA vyhrály v tomto dějišti všech pět dosavadních zápasů. Američané jsou v Davis Cupu s 32 triumfy nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale triumfovali v roce 2007.
"Zdejší povrch je jiný, než na čem jsme hráli poslední měsíc a půl. Je extrémně pomalý, míče skáčou vysoko a berou každou rotaci. Na předchozích turnajích jako v Cincinnati nebo US Open to bylo hodně rychlé a tady je to přesně naopak. Naší prioritou číslo 1 je si na to zvyknout. Američané ale na tom budou stejně, protože odehráli stejné turnaje jako my," doplnil Lehečka.
Lehečka před duelem s USA: Davis Cup je něco, co je mi blízké
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře