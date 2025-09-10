Kapitán Berdych: Bude to extrémně těžké, Američané patří mezi nejsilnější týmy
"Utkání bude extrémně těžké. Oba týmy by si zasloužily dostat se do Final 8, ale bohužel z tohoto zápasu může projít jen jeden. Maximálně se popereme, aby to byl náš tým. Papírově by člověk těžko hledal silnější týmy a teď se setkávají tady. Bude to velká výzva a ostrý start, u kterého budu," uvedl Berdych, který je v roli daviscupového kapitána prvním rokem.
Do Delray Beach se reprezentační Davis Cup vrací po 21 letech, každoročně se zde hraje ale turnaj kategorie ATP 250. V minulosti tu uspěli například Taylor Fritz, Frances Tiafoe či Reilly Opelka. Všichni jsou také v současné nominaci amerického výběru. Tu doplňují deblisté Rajeev Ram a Austin Krajicek.
"Předpokládám, že jim to tu sedí, a proto si to zde zvolili. Je to stejné, jako když hrajeme my v Česku a vybíráme, kde bude největší podpora," prohlásil Berdych. "Podle zpráv by mělo být plno, což je hezké. To utkání si to zaslouží. Kluci to tady znají a vybrali si hodně těžké podmínky. Předpokládám, že to je jeden z faktorů, který brali v potaz, že se jim v tom hraje dobře a cítí se v tom. My zažíváme krásu Davis Cupu, kdy jsou podmínky venkovních zápasů kapánek horší než doma, kde to má podle představ, které si nadiktuje," podotkl Berdych.
Zápasový program začne v pátek dvěma dvouhrami, první odstartuje v 18:00 místního času (půlnoc SELČ). O den později začne nejprve čtyřhra (20:00 SELČ), poté se uskuteční zbývající dva singly. Hraje se na tři vyhrané zápasy. Během nich hrozí i deště.
"V sobotu, kdy se začíná ve dvě, asi zažijeme hodně těžké podmínky vedra a dusna. Když to zvládneme v pátek odehrát a nebude pršet, tak to bude něco, co jsme si ještě nevyzkoušeli. Kurt je na standardy, které teď v Americe byly, hodně pomalý. Musíme se s tím ale poprat. Oba týmy to mají stejné," řekl Berdych.
Tým se sešel na Floridě na konci minulého týdne. Hráči si již vyzkoušeli gely proti pocení rukou, tejpy či potítka. Musí si dávat pozor i na doplňování tekutin. "Kuba (Menšík) si musel třeba včera měnit po čtyřiceti minutách boty, protože je měl úplně mokré a pak se v tom nedalo běhat," uvedl Berdych.
Devětatřicetiletý kapitán má vedle Menšíka k dispozici další členy elitní třicítky světového žebříčku Jiřího Lehečku či Tomáše Macháče. Tým doplňuje deblista Adam Pavlásek a nováček Petr Brunclík. "To pro mě byla jedna z velká věcí, která mě motivovala, že je tým takhle rozšířený a jsou tam teď tři kluci, kteří už byli ve dvacítce. Je to výhoda. Sezona je vždy extrémně dlouhá. To, že mám k dispozici všechny kluky a jsou fit, je skvělé. Máme veškeré možnosti na víkend nachystané," doplnil Berdych.
Komentáře