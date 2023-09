Šavrda radí, jak porazit Gauffovou. Dostat Američanku do pohybu vpřed, kratší míče jí dělají problémy

Karolína Muchová (27) je znovu mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami grandslamu. Do semifinále postoupila už v roce 2021 v Melbourne, letos si zahrála o titul v Paříži a nyní ukazuje, že jí svědčí i kurty ve Flushing Meadows. O postup do finále US Open si zahraje s domácí teenagerkou Cori Gauffovou (19).

Muchová v New Yorku prokazuje, že úspěšná umí být na všech površích a dokáže se přizpůsobit i různým klimatickým podmínkám. Během pěti zápasů ztratila jediný set a hraje velmi přesvědčivě. Pomohl jí i včasný přesun na tvrdé povrchy, první start na betonech si vyzkoušela už v červenci ve Varšavě a následně hrála v Montrealu, a v Cincinnati dokonce došla až do finále.

"Myslím si, že oproti Cincinnati hraje Kája ještě lépe. Má větší sebevědomí, na kurtu působí velmi jistě. V New Yorku se jí jeden zápas nepovedl, ale jinak hrála fantasticky. Daleko míň kazí, má pestrou hru a smeče i voleje na úrovni mužského tenisu," říká v analýze pro Livesport Zprávy bývalý tenisový trenér Vladislav Šavrda.

Právě v Cincinnati se před třemi týdny odehrál doposud jediný vzájemný zápas mezi Gauffovou a Muchovou. Američanka ho vyhrála ve dvou setech 6:3 a 6:4, duel ale může sloužit i jako návod, jak by na vycházející tenisovou hvězdu mohla Muchová vyzrát. "Je třeba říci, že Gauffová je už poměrně komplexní tenistka. Když se budou hrát tvrdé a rovné míče, tam moc šance není. Je ale vidět, že mívá pomalejší reakce na čopy a problémy jí dělá dobíhání krátkých míčů. A Kája stopvoleje zahrát umí," soudí Šavrda.

Úspěšná cesta by tedy měla vést přes rozpohybování Gauffové směrem dovnitř kurtu. Pro Muchovou by také mohl hrát i náročný program Američanky, která v posledních týdnech hraje skoro bez oddechu. "Gauffová je favoritkou, bude mít podporu publika, ale taky dost dobře může být i unavená," myslí si bývalý fedcupový kapitán.

Zápas by měl začít v 1:00 SELČ v noci na pátek, což je 19 hodin newyorského času. Podmínky by tedy mohly být už příznivější, než v horkém odpoledni. "Nemělo by to být tak dramatické, bude samozřejmě vysoká vlhkost, ale Karolína vypadá fyzicky velmi dobře. Je to vidět třeba na tom, že dobíhá i ztracené míče, které se skoro nedají vyhrát. Měla sice zatejpovanou ruku, ale předpokládám, že je to kvůli těžkým míčům, o kterých všichni mluví. Od jejího týmu však víme, že je připravená na 100 procent," dodal Šavrda.

Muchová – Gauffová řečí čísel

Ranking: (začátek roku / před US Open / živý)

Muchová (151 / 10 / 8) – Gauffová (7 / 6 / 5)

Muchová překonala těžké období a jelikož se jí letos vyhýbají zranění, může hrát dostatek turnajů. Loni spadla až do třetí stovky žebříčku, v lednu byla na 151. místě a dnes je díky finále Roland Garros či třem úspěšným "tisícovkám" už hráčkou TOP 10. Po US Open se posune minimálně na 8. místo rankingu, což je její kariérní maximum. Gauffová hraje v roce 2023 ve stabilní formě a zejména na turnajích WTA 1000 dokázala potvrzovat body z loňska.

2022 US Open: ranked 235 (R1 loss)



2023 US Open: top 10 (into the SF)



Just an amazing year for @karomuchova7 pic.twitter.com/4jMernOUBO — wta (@WTA) September 6, 2023

Bilance v sezoně

Muchová: 38 vítězství / 12 proher (na hardu 28:8)

Gauffová: 43 vítězství / 13 proher (na hardu 31:6)

Pro obě tenistky je rok 2023 nejlepším v kariéře. Gauffová zároveň dominuje na hardových kurtech, kde má výjimečnou úspěšnost 84 % vyhraných zápasů. Muchové se dařilo na i antuce, kde ale odehrála jen 13 zápasů. Ve druhé polovině sezony pak září i na amerických betonech.

Vzájemné zápasy

0:1 (finále v Cincinnati 2023, Muchová – Gauffová 3:6, 4:6)

V Cincinnati šla Muchová do turnaje jako nenasazená a nakonec ve finále plném ztracených podání s americkou hvězdičkou padla. Hrálo se ve vedru, teplota šplhala ke 35 stupňům a dlouhé gamy plné vleklých výměn až příliš často končily chybou Muchové. Češka těch nevynucených spáchala hned 35.

Cesta turnajem

Muchová: průměrný ranking soupeřek – 90

Gauffová: průměrný ranking soupeřek – 172

I díky tomu, že Karolína Muchová byla 10. nasazenou hráčkou, měla cestu turnajem až doposud relativně snadnou. Jediný set ztratila s Xinyu Wang (53. v WTA) z Číny a nejvýše postavené Soraně Cirsteaové (30.) povolila jen tři gamy. Průměrný ranking soupeřek Cori Gauffové zkresluje Caroline Wozniacká (623.), která se po více než třech letech vrátila do prostředí profesionálního tenisu, a přesto i ona mladou Američanku dosti potrápila. Gauffová nebyla na úvod turnaje nijak přesvědčivá, musela otáčet zápasy jak s Laurou Siegemundovou, tak i Elise Mertensovou. V New Yorku navíc zkusila i mix a čtyřhru, ve které společně s Jessicou Pegulaovou došly až do čtvrtfinále.

Coco Gauff feeling the energy now! pic.twitter.com/ZSie2m6DIQ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

Využívání brejkbolů:

Muchová: 63 % (26 / 41)

Gauffová: 59 % (26 / 44)

Odvracení brejkbolů:

Muchová: 68 % (21 / 31)

Gauffová: 64 % (22 /34)

I podle čísel je zřejmé, že v klíčových momentech má pevnější nervy Muchová, která na turnaji přišla jen 10krát o podání.

Tenisové zbraně

Servis

Gauffová patří mezi hráčky s nejtvrdším servisem na okruhu. Loni jí na US Open naměřili 206 km/h. Zároveň má ale i solidní úspěšnost prvního podání, a když se jí daří na servisu, dokáže následně díky tomu diktovat tempo hry. Na US Open nastřílela 23 es oproti 19 dvojchybám. Podání Muchové má slabší kalibr, česká tenistka v něm má ale i jistotu. Oproti Američance vyrobila při svém servisu jen 11 dvojchyb. Celkově je však podání silnou stránkou Gauffové.

Hra na síti

Disciplína, ve které na první pohled Muchová vyniká. Jenže pohledem na čísla Gauffové zjistíme, že úspěšnost zakončení je u obou tenistek téměř shodná. Česká tenistka byla na síti během turnaje 131krát a díky náběhům získala 69 bodů (53 %). Podobně to má mladá Američanka (68/130) - 52 %. Vzhledem k delším zápasům Gauffové je ale zřejmé, že Cori se dovnitř kurtu odhodlává méně často než Karolína.