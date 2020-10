Schwartzman v pětihodinovém maratónu udolal Thiema a je poprvé v semifinále grandslamu!

FRENCH OPEN - Diego Schwartzman na Roland Garros udolal po více než pěti hodinách boje světovou trojku, vítěze letošního US Open a finalistu posledních dvou ročníků French Open Rakušana Dominica Thiema a poprvé v kariéře postoupil do semifinále grandslamu. V něm 28letý Argentinec vyzve Rafaela Nadala, nebo Jannika Sinnera.

Světová trojka a dvojnásobný finalista z Paříže Thiem před třemi týdny v New Yorku dobyl US Open a získal premiérový grandslamový titul. Se Schwartzmanem, jemuž patří v žebříčku ATP čtrnácté místo, bojoval dnes pět hodin a osm minut. Ve čtvrtém setu, který potřetí musel rozhodnout tie-break, byl Thiem dva míčky od vítězství. K mečbolu se však nedostal a v rozhodujícím dějství už Argentinec dominoval.



"Dominic je teď jedním z nejlepšch háčů na světě. Vyhrál poslední grandslam, tady byl dvakrát ve finále... Je to můjh přítel, hodně ho respektuju. Proto byl pro mě tenhle zápas tak moc důležitý," řekl Schwartzman.

Schwartzman má nyní dva volné dny na regeneraci před pátečním semifinále. V něm vyzve dvanáctinásobného šampiona Rafaela Nadala, kterého zaskočil před třemi týdny v Římě, nebo italského mladíka Jannika Sinnera. Ti budou usilovat postup do semifinále ještě dnes, ale musí čekat skončení dvouhry žen Igou Šwiatekovou a Martinou Trevisanovou.



