Se Sinnerem to bude válka od prvního míčku, tuší Djokovič

FRENCH OPEN - Na kurtu znovu nechal vše, přidal taktické finesy i emoce. Novak Djokovič (38) po dramatické čtvrtfinálové výhře nad Alexanderem Zverevem (28) na Roland Garros ukázal, že stále patří mezi elitu. A nyní už se v Paříži těší na další velký duel – semifinálový souboj se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23).

"Proti takovému soupeři, v tomhle kole, na grandslamu... nic mě v tomto věku nemotivuje víc,“ řekl na tiskové konferenci srbský šampion.

Djokovič proti Zverevovi ukázal nejen bojovnost, ale také taktické myšlení. "Vítr byl hodně silný. Z jedné strany jste měl pocit, že hrajete proti dvěma soupeřům. Míč neletěl tam, kam jste chtěli,“ popsal podmínky, které ho donutily častěji sahat po kraťasech a hře na síti. "Musel jsem měnit rytmus, hledat způsoby, jak ho dostat pod tlak."

Navzdory letošní nevyrovnané formě a slabším výsledkům na turnajích série Masters dokázal Djokovič znovu najít správné nastavení ve chvíli, kdy na tom nejvíc záleží. "Bylo to frustrující. Některé porážky přišly už v prvních kolech, a to jsem dlouho nezažil. Ale grandslamy pro mě vždycky byly a jsou prioritou," zdůraznil.



Před Roland Garros se rozhodl startovat na menším turnaji v Ženevě – a získal tam 100. titul kariéry. "Pomohlo mi to. Vyhrát turnaj, zvednout trofej... přineslo mi to sebevědomí, zlepšil se mi pohyb i cit pro míč. Ale i kdybych tam nehrál, věřím, že bych tady byl připraven. Vím, že na grandslamy umím načasovat formu."

Nyní už se ale plně soustředí na Sinnera: "Je to jedna z největších výzev současnosti. Hraje fantasticky, je silný fyzicky i mentálně. Vím, co čekat – bude to válka od prvního míčku,“ přiznal Djokovič.

Na otázku, zda existuje recept, jak italského suveréna zastavit, odpověděl srbský veterán s klidem: "Jak ho zastavit? Nad tím nepřemýšlím. Přemýšlím o tom, co musím udělat já. Jak se cítím, co potřebuji zlepšit. Zítra si sedneme s týmem a připravíme konkrétní plán. Dám do toho všechno.“

Zápas Djokoviče se Sinnerem slibuje napínavou bitvu, která může být ozdobou letošního Roland Garros.

