Senzace na Turnaji mistrů do 20 let! Největší favorit zahodil mečboly a padl s outsiderem
Tien – Jódar 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7)
Měl to být snadný vstup do letošního Next Gen ATP Finals. Tien plnil proti Jódarovi roli obrovského favorita a snadno získal úvodní set. I když ten následující ztratil v tie-breaku, byl zase suverénní a dělila ho jedna vyhraná sada od vítězství.
Španělský debutant však opět srovnal krok a v koncovce rozhodujícího dějství předvedl silnou psychickou odolnost. Tien měl totiž k dispozici celkem čtyři mečboly, jeden na servisu a tři v řadě na returnu.
Jódar ale všechny hrozby zlikvidoval, v tie-breaku dohnal manko 1:3 a nakonec slavil proti 28. muži pořadí nejcennější skalp své kariéry a premiérový proti hráčům TOP 100 světového hodnocení. S někým z elitní stovky žebříčku se utkal vůbec poprvé.
Tien si porážkou pořádně zkomplikoval roli největšího favorita celého turnaje a postup ze skupiny. Američan, který nedávno kraloval na halovém podniku ATP v Métách, obhajuje v saúdskoarabské Džiddě loňské finále.
Vítězství ve skupinové fázi si připsali také Američan Basavareddy, Belgičan Blockx a Nor Budkov Kjaer.
Turnaj mistrů do 20 let se hraje s netradičními pravidly a systémem Fast4 Tennis. Zúčastnit se měli také Jakub Menšík a loňský šampion Joao Fonseca, ale oba se odhlásili.
