Senzace na Turnaji mistrů do 20 let! Největší favorit zahodil mečboly a padl s outsiderem

DNES, 21:20
NEXT GEN ATP FINALS - Hned první hrací den letošního ročníku Turnaje mistrů do 20 let nabídl obrovské překvapení. Největší favorit a loňský finalista Learner Tien (20) totiž nevyužil celkem čtyři mečboly a podlehl v pěti setech nezkušenému debutantovi Rafaelovi Jódarovi (19), který zapsal svůj nejcennější skalp v kariéře. Výhru ve skupině slavili také Nishesh Basavareddy, Alexander Blockx a Nicolai Budkov Kjaer.
Learner Tien na Next Gen ATP Finals senzačně prohrál (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Tien – Jódar 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7)

Měl to být snadný vstup do letošního Next Gen ATP Finals. Tien plnil proti Jódarovi roli obrovského favorita a snadno získal úvodní set. I když ten následující ztratil v tie-breaku, byl zase suverénní a dělila ho jedna vyhraná sada od vítězství.

Španělský debutant však opět srovnal krok a v koncovce rozhodujícího dějství předvedl silnou psychickou odolnost. Tien měl totiž k dispozici celkem čtyři mečboly, jeden na servisu a tři v řadě na returnu.

Jódar ale všechny hrozby zlikvidoval, v tie-breaku dohnal manko 1:3 a nakonec slavil proti 28. muži pořadí nejcennější skalp své kariéry a premiérový proti hráčům TOP 100 světového hodnocení. S někým z elitní stovky žebříčku se utkal vůbec poprvé.

Tien si porážkou pořádně zkomplikoval roli největšího favorita celého turnaje a postup ze skupiny. Američan, který nedávno kraloval na halovém podniku ATP v Métách, obhajuje v saúdskoarabské Džiddě loňské finále.

Vítězství ve skupinové fázi si připsali také Američan Basavareddy, Belgičan Blockx a Nor Budkov Kjaer.

Turnaj mistrů do 20 let se hraje s netradičními pravidly a systémem Fast4 Tennis. Zúčastnit se měli také Jakub Menšík a loňský šampion Joao Fonseca, ale oba se odhlásili.

Výsledky Turnaje mistrů do 20 let | Pořadí skupin

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
