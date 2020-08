Serena: Neúčast hvězd hodnotu úspěchu na US Open nesníží

Serena Williamsová je přesvědčená, že neúčast řady předních hráček nijak nesníží hodnotu jejího případného triumfu na US Open. Osmatřicetiletá Američanka bude ve Flushing Meadows usilovat o 24. grandslamový triumf, kterým by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové.

US Open odstartuje 31. srpna, ale kvůli obavám z nákazy koronavirem odřeklo účast šest tenistek z první desítky světového žebříčku včetně obhájkyně tituly Biancy Andreescuové a světové jedničky Ashleigh Bartyové. Williamsové se tak naskytla snazší cesta k zisku prvního grandslamového triumfu od roku 2014.

Bývalá první hráčka světa míní, že jejich absence hodnotu jejího případného úspěchu nijak nesníží. "Pořád musíte vyhrát na kurtu. A je jedno, jestli potom u vaší výhry bude hvězdička," citovala Williamsovou agentura Reuters. "Myslím, že hvězdičku by měla mít celá sezona, protože něco podobného jsme nezažili," uvedla.

"Je to pro nás historická lekce a bez ohledu na okolnosti bude u letošního ročníku US Open hvězdička, protože v takových podmínkách se ještě nikdy nehrál," řekla Williamsová.

"Naopak si myslím, že když vyhrajete, tak si řeknete: Páni, vyhrála jsem v šílených podmínkách bez fanoušků, ve sterilním prostředí. Psychicky to možná bude náročnější než dřív," dodala.

Williamsová se US Open zúčastní i přesto, že také ona má s ohledem na dlouhodobé zdravotní komplikace obavy z koronaviru. Během turnaje proto nebude bydlet v hotelu pro hráčky, ale pronajala si dům. "V hotelu jsem nechtěla být kvůli potížím s plícemi, zbytečně bych riskovala. V domě to mám víc pod kontrolou, nemusím na to myslet a můžu se soustředit jen na výkon," prohlásila.