Serena v Aucklandu po obratu zdolala krajanku McHaleovou a je ve čtvrtfinále

Serena Williamsová si po mateřské pauze už pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, přesto stále čeká na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí a také první triumf od Australian Open 2017.

Velkou šanci slavit turnajové prvenství má v novozélandském Aucklandu, kde je coby jediná zástupkyně Top 10 nasazenou jedničkou a největší favoritkou.

Majitelka 23 grandslamových vavřínů odstartovala své působení na Novém Zélandu hladkým vítězstvím nad Camilou Giorgiovou. Dnes se naopak nečekaně nadřela proti Christině McHaleové, kterou porazila až po obratu 3-6 6-2 6-3.

Williamsová v úvodní sadě sice skvěle servírovala, ale od základní čáry se jí nedařilo a své podání celkem třikrát ztratila. Prohraným setem se však nenechala rozhodit, ve zbytku zápasu už přišla o servis jen jednou, ve většině výměn dominovala a svou méně úspěšnou krajanku za dvě hodiny přehrála.

Top seed @SerenaWilliams takes her place in the @ASB_Classic quarterfinals! 3-6, 6-2, 6-3 over McHale. pic.twitter.com/5TT9c7j2Gp