Serena v osmifinále nedopodávala duel se Sakkariovou. V New Yorku pokračuje poslední hráčka Top 10

Na turnaj WTA Premier 5 Western & Southern Open, který se letos přesunul výjimečně ze Cincinnati do New Yorku, nedorazilo kvůli zranění či obavám z nákazy nemocí Covid-19 šest hráček Top 10. A ze čtyř 'statečných' se pouze Naomi Ósakaová dostala přes dvě soupeřky.



Po nezdaru Karolíny Plíškové a Sofie Keninové v úvodním vystoupení skončila už na raketě své druhé soupeřky světová devítka Serena Williamsová. Zkušená Američanka, jež za měsíc oslaví 39. narozeniny, v osmifinále podlehla 7-5 6-7 1-6 Marii Sakkariové.



Serena, která svou první soupeřku Arantxu Rusovou z Nizozemska udolala až po tříhodinové bitvě, přitom byla blízko vítězství. Po vyhraném prvním setu byla ve druhé sadě za stavů 5-3, 5-4, 6-5 a v tie-breaku celkem pětkrát dva míčky od postupu, ale k mečbolu se nedostala ani jednou a třetí dějství už bylo v režii Sakkariové.



"Takový zápas jsem měla v pohodě vyhrát. Bylo to těžké, ale měla jsem na to dost šancí a musím přijít na to, jak zase takové zápasy vyhrávat," komentovala Williamsová. "Můžu si za to sama. Bylo to jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu. A přesně takhle jsem dneska hrála. Musím tomu klukovi dát kopačky," dodala.







Američanka, jež bude na nadcházejícím US Open útočit na 24. grandslamový triumf a vyrovnání rekordu Australanky Margaret Courtové, v rozhodujícím setu odvrátila 14 brejkbolů, přesto o servis dvakrát přišla. Sakkariová se na rozhodující bod nadřela, využila až 8. mečbol.



"Necítila jsem se dobře a hrála jsem špatně, takže jsem věděla, že to nebude pohledný zápas, ale z výsledku mám obrovskou radost. Stejně jako pro mnoho dalších je pro mě Serena vzor," komentovala Sakkariová.



Pětadvacetiletá Řekyně Sakkariová, jež je 21. hráčkou světa, se o postup do semifinále utká s Johannou Kontaovou (h2h 1-3). Britská tenistka v turnaji pokračuje bez ztráty setu, po belgické kvalifikantce Kirsten Flipkensové porazila 6-4 6-2 bývalou světovou dvojku Rusku Věru Zvonarevovou.





• WTA PREMIER 5 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 2.250.829 dolarů

úterní výsledky (25. 08. 2020) • Dvouhra - osmifinále • Kontaveitová (20-Est.) - Bouzková (ČR) 6-3 6-3 Sakkariová (13-Řec.) - S. Williamsová (3-USA) 5-7 7-6(5) 6-1 Ósakaová (4-Jap.) - Jastremská (16-Ukr.) 6-3 6-1 Pegulaová (USA) - Sabalenková (5-Běl.) 6-2 2-6 6-3 Kontaová (8-Brit.) - Zvonarevová (Rus.) 6-4 6-2 Mertensová (14-Belg.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6-2 6-3 Azarenková (Běl.) - Cornetová (Fr.), 6-4 7-5 Džabúrová - McHaleová (USA) 6-3 6-0 • Čtyřhra - 2. kolo • Peschkeová/Schuursová (3-ČR/Niz.) - Alexandrovová/Zvonarevová (Rus.) 6-2 7-6(5)