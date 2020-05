Série World TeamTennis v USA by se v létě mohla konat před diváky

Zápasy exhibiční série World TeamTennis by se v červenci v USA mohly hrát za účasti diváků. Pořadatelé týmové ligy, které se zúčastní i grandslamové šampionky Sofia Keninová a Sloane Stephensová, plánují do hlediště u venkovního kurtu vpustit až 500 fanoušků, pokud se bude situace dál vyvíjet příznivě a uvolněná opatření proti šíření koronaviru to umožní.