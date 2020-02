Šestnáctiletý talent Alcaraz slaví své první vítězství na turnajích ATP, v Riu vyřadil Ramose

Carlos Alcaraz do světa profesionálního tenisu vstoupil v pouhých 14 letech, předloni se představil na dvou podnicích ITF. Už v 15 letech se svěřenec bývalé světové jedničky Juana Carlose Ferrera postaral o rozruch na challengerech, když na antuce v Alicante porazil vítěze posledního Turnaje mistrů do 21 let Jannika Sinnera a stal se prvním hráčem narozeným po roce 2002, který vyhrál zápas na takto vysoké úrovni.

"Vždycky před zápasem myslím pozitivně, ať už je soupeř jakýkoli. Pokud nevěříte, že můžete vyhrát, nemá cenu ani na kurt chodit," řekl 16letý talent.

Španělský teenager nikdy předtím nečelil soupeři z elitní stovky a proti zkušenému krajanovi a 41. hráči světa Albertovi Ramosovi byl jasným outsiderem. Alcaraz ovšem o 16 let staršího krajana zaskočil a maratonskou více než tříapůlhodinovou bitvu, jež se dohrála tři hodiny po půlnoci, vyhrál 7-6(2) 4-6 7-6(2) a zvládl svůj debut v hlavní soutěži na turnajích ATP.

"Na Rio nikdy nezapomenu. Jsem strašně šťastný, že jsem poprvé vyhrál zápas na ATP. Nikdy předtím jsem takhle dlouhý ani dramatický zápas nehrál. Jsou tu náročné podmínky, ale pokud se k tomu správně postavíte, tak vás neovlivní. Můžete dokázat cokoli," uvedl rodák z El Palmaru.

What were YOU doing at age 16?



Carlos Alcaraz stuns Albert Ramos-Vinolas at @RioOpenOficial! — ATP Tour (@atptour) February 18, 2020

Alcaraz měl zpočátku navrch. Proti zkušenému krajanovi vedl o set a brejk, ovšem Ramos nakonec zvládl druhou sadu lépe a stav utkání srovnal.

V rozhodujícím dějství to vypadalo, že Ramos překvapení nedopustí. Za stavu 3-0 měl tři brejkboly v řadě na zvýšení vedení. Ty mu však mladík nedovolil využít a pěti gamy v řadě nepříznivý vývoj otočil.

Ramos posléze na vlastním servisu odvrátil dva mečboly a Alcaraz za stavu 5-4 ukázal první známky nervozity, když své podání ztratil čistou hrou. Nakonec ale stejně jako v úvodním setu lépe zvládl tie-break a vylepšil svou letošní fantastickou bilanci na 15-1.

Alcaraz, který se na turnajích ATP představil už loni v Barceloně, kde prohrál první kolo kvalifikace, a v Rio de Janeiru startuje na divokou kartu, má rozhodně šanci projít do dalšího kola. O čtvrtfinále se totiž utká s kvalifikantem Federicem Coríou, jenž po dvou odvrácených mečbolech přemohl Corentina Mouteta.

Pořádnou bitvu má za sebou i Christian Garín. Třetí nasazený stejně jako Alcaraz a Coría musel do tie-breaku rozhodující sady a Slováka Andreje Martina zdolal až po třech hodinách a deseti minutách 4-6 7-5 7-6(5), úspěšně tak navázal na nedávný triumf v Córdobě. Z nasazených naopak neuspěl Fernando Verdasco a zaznamenal už třetí porážku v řadě.