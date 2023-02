Shapovalov prohrál potřetí v řadě, v Delray Beach podlehl Mmohovi

ATP DELRAY BEACH - 27. hráč světa Denis Shapovalov z Kanady znovu po týdnu nezvládl vstup do turnaje. V Delray Beach třetí nasazený Kanaďan podlehl ve třech setech domácímu Michaelu Mmohovi, který postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP.

Denis Shapovalov už měsíc a tři zápasy po sobě nevyhrál. Na Australian Open prohrál ve 3. kole pětisetovou bitvu s Hubertem Hurkaczem, minulý týden v Dallasu hned na úvod nestačil na pozdějšího šampiona Yibinga Wua a včera v Delray Beach nestačil na Michaela Mmoha.



27. hráč světa Shapovalov podlehl 87. muži světového pořadí 5-7 6-3 3-6 a prohrál i druhý vzájemnou souboj. V prvním setu neudržel vedení 4-1, ve třetím pak za stavu 2-2 a 40-0 nevyužil tři brejkboly v řadě. Mmoh tak v Delray Beach zdolal i svého druhého soupeře ve třech setech a připsal si sedmou výhru v sezoně.



"Po špatném začátku jsem se jen snažil dát do zápasu víc energie, která mi chyběla. Ve druhém setu jsem ji zase ztratil, ale pak ji zase našel a to byl jeden z důvodů, že jsem vyhrál," komentoval Mmoh, který se mohl opřít o podporu z publika.



"Je to úžasné. Posledních deset let žiju na Floridě, nazývám ji svým domovským státem. Mít v zádech podporu publika jako dnes, je vážné skvělé. Dnes vás přišlo ještě víc, než v pondělí, děkuju vám," pochvaloval si 25letý rodák ze Saúdské Arábie, který má americké i australské občanství.



Mmoh si na letošním Australian Open z pozice lucky losera vyšlápl na Alexandera Zvereva a poprvé se dostal do čtvrtfinále grandslamu. A nyní postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na turnaji ATP.



O premiérové semifinále si Mmoh zahraje s krajanem Mackenziem McDonaldem (h2h 2-1), s nímž se utká po dlouhých šesti letech. McDonald ve druhém kole zdolal 6-3 3-6 6-2 bývalého japonského finalistu Jošihita Nišioku a oplatil mu letošní porážky z Adelaide a Australian Open. V celkově sedmém vzájemném duelu uspěl teprve podruhé.



Matija Pecotič skončil při svém debutu na turnaji ATP ve druhém kole. 33letý Chorvat, který se tenisem neživí a kvůli startu si musel vzít volno v práci, prohrál 3-6 3-6 s domácím Marcosem Gironem a nenavázal na skalp Jacka Socka.



Pecotičův příběh vzbudil takový ohlas, že na jeho druhý kariérní zápas v hlavní soutěži turnaje ATP Tour přišla spousta fanoušků. Už ve středu jeho vítězný debut proti Sockovi sledoval i šéf jeho firmy. O další volno v práci ale Pecotič žádat nebude muset.