Shelton slaví premiérovou trofej na Masters. Ve finále v Torontu udolal Chačanova
Chačanov – Shelton 7:6, 4:6, 6:7
Ben Shelton si v Torontu odbyl premiéru v semifinále na tisícovkách a po skvělém výkonu proti Tayloru Fritzovi postoupil do největšího finále v kariéře. V něm otočil řežbu proti Karenu Chačanovovi a získal první triumf z podniků Masters, celkově slaví třetí titul na okruhu ATP.
Američan jako první v zápase ztratil podání, v závěru první sady se mu však povedlo získat brejk zpátky, když v desáté hře Rusovi nedovolil set dopodávat. O dva gamy později Shelton promarnil tři setboly na příjmu a dějství dospělo do tie-breaku. V něm získal Chačanov od stavu 3:5 čtyři míčky v řadě a měl nakročeno k druhému titulu z tisícovek.
Ve druhé sadě si oba hráči drželi svá podání až do deváté hry, kdy Američan podruhé v zápase proměnil šanci na returnu. V následující hře odvrátil tři brejkboly a pěti vyhranými míčky v řadě srovnal na 1:1 na sety.
Třetí set žádné ztracené podání nenabídnul, a tak došlo znovu na zkrácenou hru. V té byl jasně suverénní Shelton, který ji získal poměrem 7:3 a mohl se radovat z největšího úspěchu v životě.
Chačanovým jediným triumfem na tisícovkách tak stále zůstává halový podnik v Paříži z roku 2018. Na další finále na takto prestižních akcích čekal téměř sedm let. V Kanadě už byl blízko v letech 2018 a o rok později, do boje o titul se však dostal až letos.
Shelton si díky titulu vylepší žebříčkové maximum a bude už světovou šestkou. V hodnocení letošní sezony je dokonce na čtvrtém místě a má na dosah premiérovou účast na Turnaji mistrů v Turíně, kam se dostane pouze osm nejlepších hráčů sezony.
"Chtěl bych poděkovat bohu. Cítím se požehnaný, že mám možnost zažít takovou zkušenost. Ta radost, kterou cítím, není jen kvůli výhře, ale také kvůli lidem, se kterými ji sdílím a trávím s nimi každý den," poděkoval Američan v závěrečné řeči celé své rodině, přítelkyni, ale především otci, který je zároveň i jeho trenérem.
Shelton se stal nejmladším americkým vítězem Masters od roku 2004, kdy na stejné úrovni triumfoval Andy Roddick. Posledním šampionem tisícovek reprezentující USA byl Fritz, který v roce 2022 ovládl domácí Indian Wells.
Američana po zápase pochválil i jeho soupeř. "Probojoval ses do první desítky. Vyhrál jsi svůj první Masters 1000. Přeji ti jen to nejlepší. Jsi jeden z nejmilejších kluků na okruhu. Máš skvělou rodinu, zdvořilou, vzdělanou, moc vám všem gratuluji," řekl Chačanov, který byl unavený a zklamaný z prohry v tie-breaku rozhodující sady.
Výsledky dvouhry mužů na turnaji ATP Masters 1000 v Torontu
