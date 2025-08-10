Shelton ukončil neúspěšnou sérii šampionů z Kanady. V Cincinnati jde dál i Zverev
Carabelli – Shelton 3:6, 1:3 skreč
Ben Shelton bez větších problémů zvládl rychlý přesun z Toronta a v Cincinnati si připsal již sedmou výhru v řadě. Domácí tisícovku odstartoval proti Argentinci Camilu Ugu Carabellimu, který je aktuálně v žebříčku na svém kariérním maximu a v prvním kole vyřadil Keie Nišikoriho.
Favorizovanému Američanovi stačil v první sadě jediný brejk, který získal ve čtvrté hře a díky dominanci na servisu dotáhl sadu do vítězného konce. Ve druhém setu podruhé sebral servis Argentinci a v další hře po trefení čtvrtého esa zvýšil na 3:1. V tu chvíli se Carabelli rozhodl nepokračovat a utkání skrečoval kvůli bolestem pravé nohy, kterou si při předchozí výměně stran nechal ošetřovat.
"Ať je ti lépe Camilo," napsal po zápase Shelton na kameru a vyjádřil tak podporu zraněnému soupeři. Američan se od roku 2021 stal prvním vítězem tisícovky v Kanadě, který následně zvládl úvodní zápas i v Cincinnati. V minulých letech se to nepovedlo Alexeji Popyrinovi, Janniku Sinnerovi ani Pablu Carreňovi.
Loňský čtvrtfinalista se ve třetím kole utká se španělským veteránem Robertem Bautistou, se kterým obě předchozí utkání zvládl bez ztráty setu. Poradil si s ním loni na Australian Open i na grandslamu v New Yorku.
Zverev – Basavareddy 6:3, 6:3
Alexander Zverev začal turnaj v Cincinnati přesvědčivou výhrou nad domácí divokou kartou Nisheshem Basavareddym, který si v lednu zahrál semifinále v Aucklandu a od té doby se výhry na hlavním okruhu dočkal až nedávno v Los Cabos.
Němec v úvodním dějství získal podání soupeře v páté a v deváté hře, sám na servisu neměl žádné větší problémy. Ve druhém setu stačil favoritovi už jen jeden brejk. V utkání trefil celkem 12 es a měl 82% úspěšnost prvního podání. Nemusel odvracet žádný brejkbol a všechny tři své šance využil.
Ve třetím kole čeká Zvereva další domácí hráč Brandon Nakashima, proti kterému zvládl všechny čtyři předchozí utkání. Naposledy se střetli letos na trávě ve Stuttgartu. Na amerických betonech je čeká už třetí zápas, předchozí dva se odehrály na US Open a Němec v obou zvítězil 3:1 na sety.
Světové trojce se v Ohiu v posledních letech daří. V roce 2021 zde triumfoval a v posledních dvou ročnících prohrál v semifinále, pokaždé s pozdějším vítězem. Do roku 2020 pro něj však turnaj byl neoblíbeným a při šesti startech nedokázal přejít přes druhé kolo a mimo kvalifikace zde nevyhrál jediný zápas.
Výsledky dvouhry mužů na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře