Shuai Peng se objevila na dalším videu. S předsedou MOV mluvila ve videohovoru

Bývalá světová jednička ve čtyřhře Shuai Peng na záběrech z mládežnického turnaje v Pekingu mává u kurtu divákům a rozdává jim autogramy.

Video dnes na twitter umístil šéfredaktor stranického listu Global Times, který o den dříve napsal, že Shuai Peng je v pořádku a brzy se objeví na veřejnosti.

Obavy to ale zjevně nerozptýlilo. Jeden z diskutujících se otázal, proč tedy hráčku nenechají promluvit, jiný zase navrhoval, aby její rodiče uspořádali tiskovou konferenci. Podle agentury AP však jiné podobné komentáře ze sociálních sítí mizí už záhy po zveřejnění.

Prezident mezinárodní tenisové federace ITF Dave Haggerty označil video za pozitivní krok. “Přesto budeme nadále požadovat, aby nám sama Shuai peng potvrdila, že je v pořádku a v bezpečí," uvedl v prohlášení.

K tomu údajně došlo během dne, kdy 35letá Shuai Peng měla ve videohovoru s prezidentem MOV prohlásit, že je v pořádku a v bezpečí. S odvoláním na MOV o tom informovala agentura Reuters. Zároveň požádala o respektování svého soukromí.

Čínští představitelé aféru oficiálně nekomentovali. Ženská tenisová organizace WTA v minulých dnech pohrozila zrušením všech turnajů v Číně, podporu dvojnásobné grandslamové deblové vítězce vyjádřily také hvězdy jako Novak Djokovič nebo Serena Williamsová.

"Jsou to znepokojivé zprávy, ale důležité je, že tenisová rodina je jednotná a za Shuai Peng stojí. Snad je v pořádku," prohlásil Roger Federer.

