Šílený příběh 214. hráčky světa. Z mečbolů a stavu 0:5 si došla až pro první titul
Rakotomangaová Rajaonahová – Tjenová 6:3, 6:4
Pokud se vám to podaří, tak si jméno Rakotomangaové Rajaonahové dobře zapamatujte, protože na obzoru je další velký talent a zbrusu nová šampionka na hlavní tour. Francouzka přitom mohla, nebo dokonce měla, skončit v Sao Paulu už v prvním kole.
V něm totiž prohrávala 0:5 v rozhodujícím setu s Anou Sofií Sánchezovou a postupně čelila třem mečbolům. Mexičanka ale luxusní náskok nedotáhla a po třech hodinách boje se radovala Rakotomangaová Rajaonahová, která zvítězila poměrem 9:7 v tie-breaku.
Mohutný obrat nastartoval aktuálně 214. hráčku světa k životní formě. V dalších čtyřech zápasech neztratila jediný set a výraznější šanci nedala Victorii Rodríguezové, Panně Udvardyové, Renatě Zarazúaové ani jedné z komet letošní sezony Tjenové, jež byla ve finále celkem jasnou favoritkou.
Rakotomangaová Rajaonahová po svém pátém kariérním triumfu, prvním mimo nejnižší okruh ITF, vylétla v live žebříčku o 83 míst na 131. příčku a bude debutovat v TOP 150 světového hodnocení. V Sao Paulu dokonala využila slabší konkurenci, z TOP 70 pořadí tady startovala pouze Beatriz Haddadová Maiaová.
Tjenová přišla o možnost zajistit si premiérový posun do elitní stovky, za kterou bude zaostávat o pouhá tři místa. Indonésanka, jež ještě celkem nedávno nevěděla, zda má profesionální tenis vůbec zkusit, disponuje letos vynikající bilancí 63:12 a od začátku loňské sezony posbírala 13 trofejí na akcích ITF.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře