Šílený příběh 214. hráčky světa. Z mečbolů a stavu 0:5 si došla až pro první titul

DNES, 21:54
Aktuality 2
WTA SAO PAULO - Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová (19) napsala na turnaji WTA 250 v Sao Paulu naprosto neskutečný příběh. Francouzská tenistka prohrávala v úvodním kole 0:5 v rozhodujícím setu a také likvidovala tři mečboly. Přesto si v brazilské metropoli došla až pro svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. V souboji finálových debutantek přehrála 6:3, 6:4 jednu z komet letošní sezony Janice Tjenovou (23).
Profily hráčů
Tjen Janice
Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah
Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová senzačně ovládla akci WTA v Sao Paulu (© ČTK / imago sportfotodienst / Aloisio Mauricio)

Rakotomangaová Rajaonahová – Tjenová 6:3, 6:4

Pokud se vám to podaří, tak si jméno Rakotomangaové Rajaonahové dobře zapamatujte, protože na obzoru je další velký talent a zbrusu nová šampionka na hlavní tour. Francouzka přitom mohla, nebo dokonce měla, skončit v Sao Paulu už v prvním kole.

V něm totiž prohrávala 0:5 v rozhodujícím setu s Anou Sofií Sánchezovou a postupně čelila třem mečbolům. Mexičanka ale luxusní náskok nedotáhla a po třech hodinách boje se radovala Rakotomangaová Rajaonahová, která zvítězila poměrem 9:7 v tie-breaku.

Mohutný obrat nastartoval aktuálně 214. hráčku světa k životní formě. V dalších čtyřech zápasech neztratila jediný set a výraznější šanci nedala Victorii Rodríguezové, Panně Udvardyové, Renatě Zarazúaové ani jedné z komet letošní sezony Tjenové, jež byla ve finále celkem jasnou favoritkou.

Rakotomangaová Rajaonahová po svém pátém kariérním triumfu, prvním mimo nejnižší okruh ITF, vylétla v live žebříčku o 83 míst na 131. příčku a bude debutovat v TOP 150 světového hodnocení. V Sao Paulu dokonala využila slabší konkurenci, z TOP 70 pořadí tady startovala pouze Beatriz Haddadová Maiaová.

Tjenová přišla o možnost zajistit si premiérový posun do elitní stovky, za kterou bude zaostávat o pouhá tři místa. Indonésanka, jež ještě celkem nedávno nevěděla, zda má profesionální tenis vůbec zkusit, disponuje letos vynikající bilancí 63:12 a od začátku loňské sezony posbírala 13 trofejí na akcích ITF.

Výsledky turnaje WTA 250 v Sao Paulu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
zfloyd
14.09.2025 22:41
myslím že by si hlavně měla zkrátit jméno , vždyť na ní spotřebujou všechny písmena , to je neekologické
Reagovat
com
14.09.2025 22:06
a ani titul z 250ky ji nevyšvihnul do top 100
Reagovat

