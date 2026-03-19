Šílený výprask pro Bejlek. Češka po otřesném výkonu přišla o životní sérii a v Miami končí
Bejlek – Gibsonová 1:6, 0:6
Hned od začátku zápasu musela Bejlek čelit agresivní hře rozjeté Gibsonové a velmi často se ve výměnách pouze bránila. Přesto mohla urvat úvodní dva gamy na svou stranu a vypracovat si nadějný náskok. Jenže Australanka nepříznivý stav 15:30 na servisu zlikvidovala, česká hráčka pak nevyužila gamebol na vlastním podání a prohrávala 0:2.
Bejlek ale dokázala ihned zareagovat a s pomocí chyb soupeřky manko brejku dohnala. Gibsonová však okamžitě seřídila mířidla, náskok obnovila a postupně upravila na 4:1. Zatímco australská tenistka pokračovala ve velmi solidním výkonu, Bejlek kupila chyby v mezihře, dělala dvojchyby, zbytek setu své protivnici dost usnadnila a další game už nezískala.
Druhý set odstartovala Bejlek dvěma dvojchybami a čistou hrou přišla o servis. Češka mohla podobně jako v předchozím setu srovnat krok, avšak Gibsonová jí nedovolila využít ani jednu ze čtyř brejkbolových šancí.
Australanka na kurtu dál vládla a nakonec Bejlek dorazila potupným kanárem. Česká tenistka se sice za stavu 0:5 dostala k brejkbolům, nicméně nedokázala je proměnit. Bejlek si za celý zápas ani jednou neuhájila vlastní podání a po hodině a pár minutách schytala výprask 1:6, 0:6.
Bejlek se utkala s Gibsonovou podruhé v kariéře a čekalo se, že bude tentokrát Australance vzdorovat mnohem víc. Jenže se znovu potvrdilo, že jí tato soupeřka vůbec nesedí. Před čtyřmi roky v australské Canbeře dokonce schytala ještě větší debakl 0:6, 0:6.
Zatímco Bejlek se představila poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním břišního svalu a přišla o osmizápasovou neporazitelnost zahrnující šokující triumf na pětistovce v Abú Zabí, Gibsonová ve stejném období excelovala. Australská tenistka odehrála na předchozí tisícovce v Indian Wells nejlepší turnaj své kariéry, když z kvalifikace prošla do svého prvního čtvrtfinále na hlavním okruhu.
Ve famózní formě pokračuje Gibsonová i nyní v Miami, kde včetně kvalifikace vyhrála už třikrát po sobě. Set nepovolila ani Jekatěrině Gorgodzeové a Kamille Rachimovové. Ve druhém kole vyzve bývalou světovou jedničku a finalistku ročníku 2022 Naomi Ósakaovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Pekelná bilance brejkbolů 1 z 9 proti 6 ze 6