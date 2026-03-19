Šílený výprask pro Bejlek. Češka po otřesném výkonu přišla o životní sérii a v Miami končí

DNES, 16:22
WTA MIAMI - Sára Bejlek se po měsíční pauze vrátila na kurty otřesným výkon v prvním kole prestižní tisícovky v Miami. Česká naděje vůbec nestačila na Talii Gibsonovou, ani jednou si neuhájila vlastní servis, s rozjetou Australankou prohrála 1:6, 0:6 a přišla o osmizápasovou neporazitelnost.
Sára Bejlek ztratila osmizápasovou neporazitelnost (© Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia)

Bejlek – Gibsonová 1:6, 0:6

Hned od začátku zápasu musela Bejlek čelit agresivní hře rozjeté Gibsonové a velmi často se ve výměnách pouze bránila. Přesto mohla urvat úvodní dva gamy na svou stranu a vypracovat si nadějný náskok. Jenže Australanka nepříznivý stav 15:30 na servisu zlikvidovala, česká hráčka pak nevyužila gamebol na vlastním podání a prohrávala 0:2.

Bejlek ale dokázala ihned zareagovat a s pomocí chyb soupeřky manko brejku dohnala. Gibsonová však okamžitě seřídila mířidla, náskok obnovila a postupně upravila na 4:1. Zatímco australská tenistka pokračovala ve velmi solidním výkonu, Bejlek kupila chyby v mezihře, dělala dvojchyby, zbytek setu své protivnici dost usnadnila a další game už nezískala.

Druhý set odstartovala Bejlek dvěma dvojchybami a čistou hrou přišla o servis. Češka mohla podobně jako v předchozím setu srovnat krok, avšak Gibsonová jí nedovolila využít ani jednu ze čtyř brejkbolových šancí.

Australanka na kurtu dál vládla a nakonec Bejlek dorazila potupným kanárem. Česká tenistka se sice za stavu 0:5 dostala k brejkbolům, nicméně nedokázala je proměnit. Bejlek si za celý zápas ani jednou neuhájila vlastní podání a po hodině a pár minutách schytala výprask 1:6, 0:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bejlek se utkala s Gibsonovou podruhé v kariéře a čekalo se, že bude tentokrát Australance vzdorovat mnohem víc. Jenže se znovu potvrdilo, že jí tato soupeřka vůbec nesedí. Před čtyřmi roky v australské Canbeře dokonce schytala ještě větší debakl 0:6, 0:6.

Zatímco Bejlek se představila poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním břišního svalu a přišla o osmizápasovou neporazitelnost zahrnující šokující triumf na pětistovce v Abú Zabí, Gibsonová ve stejném období excelovala. Australská tenistka odehrála na předchozí tisícovce v Indian Wells nejlepší turnaj své kariéry, když z kvalifikace prošla do svého prvního čtvrtfinále na hlavním okruhu.

Ve famózní formě pokračuje Gibsonová i nyní v Miami, kde včetně kvalifikace vyhrála už třikrát po sobě. Set nepovolila ani Jekatěrině Gorgodzeové a Kamille Rachimovové. Ve druhém kole vyzve bývalou světovou jedničku a finalistku ročníku 2022 Naomi Ósakaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
19.03.2026 17:05
jen jeden game uhrála a tady ani zvratek

blijééééééééém
Mantra
19.03.2026 17:10
A to ještě na returnu
jeronym
19.03.2026 16:47
Tereza zatim seriozni... krepova sukne ji slusi.
Serpens
19.03.2026 16:50
Hraje, co jí stačí. Volynetsová bezzubá.
jeronym
19.03.2026 16:53
Je tam nejaka parta z Hodonina, ale neni je moc slyset, mohli by trochu skandovat, jako kolumbijci
PTP
19.03.2026 17:05
V Hodoníně, za vojáčka mňa vzali,
moje vlásky na kraťučko strihali,
moje vlásky hej haj, na kolena padaly,
moja mamka aj frajárka plakaly.
jeronym
19.03.2026 17:18
Stříhali dohola malého chlapečka
kadeře padaly k zemi a zmíraly
Diabolique
19.03.2026 16:32
Sara v prvnich par hrach ukazala, ze tenis hrat umi. Ale proti tomuto valci se hrat neda. Gibson v pristim kole vyradi Osaku.
Mantra
19.03.2026 16:39
Ale no tak.
Diabolique
19.03.2026 16:46
V suchym triku. Rozhodne na to vsadim.
Kapitan_Teplak
19.03.2026 16:29
Njn, černé předpovědi se naplnily a Sára si dala repete čtyŕi roky staré rychty.
Pekelná bilance brejkbolů 1 z 9 proti 6 ze 6
Serpens
19.03.2026 16:26
Bylo zřejmé, že její tenis z Abú Dhabí byl "na jedno použití", založený na prostém prvku překvapení. Teď už to bude složité, každá hráčka s trochu solidnější ranou se na ty její přeliftované kopce dobře připraví. Buďme rádi, že ten prvek překvapení využila na sto procent.
bardunek666
19.03.2026 16:29
Ale titul už jí nikdo nevezme. Myslím, že na antuce se opět chytne
PTP
19.03.2026 16:24
Monstrózní titulek pro brutální prohru - jestli jsi to měl dopředu připravený, tak jsi u mě mrtvej muž!
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 16:26
Neměl
Mantra
19.03.2026 16:40
Ha. Otevřená pusa
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

