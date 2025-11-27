Siniaková a Menšík jsou v anketě Sportovec roku. Mají však obrovskou konkurenci
Siniaková opět excelovala ve čtyřhře
Ve dvouhře se Siniakové příliš nedařilo a jejím letošním maximem na nejvyšším okruhu bylo semifinále v Kluži a v Soulu. Rodačka z Hradce Králové ovšem znovu excelovala ve své královské disciplíně. A sice v deblových soutěžích.
Na kontě má triumfy z Australian Open a Dubaje, které vybojovala se svou stálou parťačkou Taylor Townsendovou. K tomu ovládla Soul s krajankou Barborou Krejčíkovou a Wuhan po boku Storm Hunterové. Mezi největší úspěchy se řadí i wimbledonský titul v mixu společně se Semem Verbeekem.
Siniaková navíc už popáté v kariéře zakončila sezonu v čele deblového žebříčku, čímž vyrovnala legendární Martinu Navrátilovou. V tuto chvíli má na kontě 170 týdnů strávených na postu světové jedničky a zaostává pouze za Navrátilovou (237) a Liezel Huberovou (199).
Menšík zazářil na Masters v Miami
Naopak pro singlové úspěchy je ve výběru Menšík. Rodák z Prostějova má za sebou teprve druhou kompletní sezonu na hlavní tour a už vlastní trofej z prestižních turnajů Masters. Svůj zatím jediný vavřín na nejvyšší úrovni získal v březnu v Miami.
Na Floridě porazil mimo jiné Jacka Drapera, Arthura Filse, Taylora Fritze a ve finále svůj idol Novaka Djokoviče. Momentálně figuruje na 19. místě žebříčku a mezi hráči do 20 let je jednoznačně nejúspěšnější.
Triumf v Miami byl prvním českým v historii podniků Masters po takřka 20 letech. Konkrétně od Tomáše Berdycha v Paříži v roce 2005. Turnaj této kategorie dokázali ovládnout už jen Petr Korda (Stuttgart 1997) a Karel Nováček (Hamburk 1991). Všichni získali jen jeden titul na této úrovni.
Oba mají obrovskou konkurenci
V desítce Sportovce roku pro letošní rok a celkově 67. ročník této ankety jsou čtyři bývalí vítězové. Ve finálovém výběru z dřívějších laureátů figurují rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, hokejista David Pastrňák a rychlostní kanoista Josef Dostál, který obhajuje loňské prvenství.
Elitní desítku svými hlasy v prvním kole určili členové Klubu sportovních novinářů, vítěz bude vyhlášen 18. prosince v Praze. Do druhého kola se dostali čtyři stejní sportovci jako vloni. Vedle obhájce trofeje Dostála a Pastrňáka jsou jimi další rychlostní kanoista Martin Fuksa a Siniaková. Z loňské nejlepší pětice chybí pouze Barbora Krejčíková. Finálovou desítku doplňují čtyři úplní nováčci. Do druhého kola se poprvé dostali hokejista Martin Nečas, rychlobruslař Metoděj Jílek, Menšík a atlet Jan Štefela.
Nejúspěšnější z finálové desítky je Sáblíková. Osmatřicetiletá rychlobruslařka ovládla anketu již třikrát, a to v letech 2007, 2009 a 2010. Dvakrát v minulosti triumfovala Ledecká a po jednom vítězství si připsali Pastrňák s Dostálem.
Druhé kolo potrvá do 8. prosince do 12:00. Slavnostní vyhlášení bude 18. prosince hostit tradičně pražský hotel Hilton. Tenis kraloval v této anketě celkem čtyřikrát. Postarali se o to Jan Kodeš (1973), Petra Kvitová (2011 a 2014) a Markéta Vondroušová (2023).
