Siniaková dál vítězí s Verbeekem a zvládla dvojboj. Bude se opakovat sen z Wimbledonu?

DNES, 08:19
Aktuality 2
AUSTRALIAN OPEN - Kateřina Siniaková (29) začala páteční program výhrou ve čtyřhře žen a o pár hodin později úspěšně vstoupila do soutěže mixu. Aktuální deblová světová jednička přidala na Australian Open už šesté vítězství v řadě po boku Sema Verbeeka (31), s nímž loni kralovala ve Wimbledonu. V prvním kole společně přetlačili 3:6, 6:2, 10:2 Alexandru Panovovou a Davida Pela.
Kateřina Siniaková zvládla v pátek i zápas mixu (© PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Panovová/Pel – Siniaková/Verbeek 6:3, 2:6, 2:10

Siniaková posbírala ve čtyřhře žen už 10 grandslamových trofejí, ovšem mix v minulosti moc nehrála. Na chuť soutěžím smíšené čtyřhry přišla už předloni na olympiádě v Paříži, kde získala s Tomášem Macháčem zlatou medaili. A další radost přišla loni ve Wimbledonu, když kralovala právě po boku Verbeeka.

S ním spojila síly znovu na letošním Australian Open a společně slavili už šesté vítězství v řadě. V Melbourne Parku začali úspěšným obratem proti Panovové a Pelovi a po ztraceném prvním setu, v němž hned v úvodním gamu nevyužili dva brejkboly, na kurtu dominovali.

Na vlastním servisu už Rusku a Nizozemce k ničemu nepustili a dvakrát jim sebrali servis, naposledy v závěrečném gamu. Na řadu přišel super tie-break a v něm Siniaková s Verbeekem pokračovali v dominanci. I díky zisku úvodních šesti bodů měli navrch jednoznačně 10:2.

Rodačka z Hradce Králové už se může na letošním Australian Open soustředit výhradně na deblové soutěže. Ve čtvrtek totiž neuspěla ve druhém kole dvouhry. V pátek musela absolvovat náročný dvojboj, když o pár hodin dříve uspěla ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové, s níž obhajuje titul.

Osmifinálové utkání si zahraje i v mixu. Siniaková s Verbeekem v něm potkají nasazené šestky Shuai Zhang z Číny a německého deblového specialistu Tima Pütze. Také loni ve Wimbledonu prohráli set hned v prvním kole, nicméně další čtyři zápasy zvládli bez ztráty sady.

Výsledky mixu na Australian Open

Siniaková ve čtyřhře dál obhajuje titul

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
PTP
23.01.2026 10:29
Verbeek začal hrát, až když mu slíbila nějaký bonus po zápase
JLi
23.01.2026 09:04
Chtělo by to dvojtitul
Nový komentář

