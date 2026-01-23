Siniaková dál vítězí s Verbeekem a zvládla dvojboj. Bude se opakovat sen z Wimbledonu?
Panovová/Pel – Siniaková/Verbeek 6:3, 2:6, 2:10
Siniaková posbírala ve čtyřhře žen už 10 grandslamových trofejí, ovšem mix v minulosti moc nehrála. Na chuť soutěžím smíšené čtyřhry přišla už předloni na olympiádě v Paříži, kde získala s Tomášem Macháčem zlatou medaili. A další radost přišla loni ve Wimbledonu, když kralovala právě po boku Verbeeka.
S ním spojila síly znovu na letošním Australian Open a společně slavili už šesté vítězství v řadě. V Melbourne Parku začali úspěšným obratem proti Panovové a Pelovi a po ztraceném prvním setu, v němž hned v úvodním gamu nevyužili dva brejkboly, na kurtu dominovali.
Na vlastním servisu už Rusku a Nizozemce k ničemu nepustili a dvakrát jim sebrali servis, naposledy v závěrečném gamu. Na řadu přišel super tie-break a v něm Siniaková s Verbeekem pokračovali v dominanci. I díky zisku úvodních šesti bodů měli navrch jednoznačně 10:2.
Rodačka z Hradce Králové už se může na letošním Australian Open soustředit výhradně na deblové soutěže. Ve čtvrtek totiž neuspěla ve druhém kole dvouhry. V pátek musela absolvovat náročný dvojboj, když o pár hodin dříve uspěla ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové, s níž obhajuje titul.
Osmifinálové utkání si zahraje i v mixu. Siniaková s Verbeekem v něm potkají nasazené šestky Shuai Zhang z Číny a německého deblového specialistu Tima Pütze. Také loni ve Wimbledonu prohráli set hned v prvním kole, nicméně další čtyři zápasy zvládli bez ztráty sady.
Výsledky mixu na Australian Open
Siniaková ve čtyřhře dál obhajuje titul
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
