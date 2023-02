Siniaková do finále v Méridě nepostoupila. V Mexiku prohrála noční souboj s Giorgiovou

Kateřina Siniaková po deblovém triumfu na Australian Open léčila lehké zranění zápěstí, ale hned po návratu na kurty poprvé od loňského září vyhrála v hlavní soutěži turnaje WTA víc jak jeden zápas. V mexické Méridě vyřadila dokonce tři soupeřky: Ukrajinku Lesju Curenkovou, Belgičanku Ysalinu Bonaventureovou a Italku Elisabettu Cocciarettovou.



Skončila až v sobotním semifinále na raketě aktuálně 68. hráčky světa Camily Giorgiové. S bývalou členkou Top 30 svedla více než dvouhodinovou bitvu, nakonec ale dvacet minut po půlnoci o pět let starší Italce podlehla 5-7 6-7.



Čtvrtá nasazená Siniaková získala první dva gamy zápasu a vedla 4-2. Náskok ale neudržela. Byť za stavu 4-5 odvrátila setbol, a v dalším gamu měla dva brejkboly, klíčové okamžiky úvodního dějství zvládla lépe soupeřka.



Ve druhém setu nejlepší deblistka světa otočila z 2-5 na 6-5 a podávala na vyrovnání, jenže o servis počtvrté v zápase přišla a v tie-breaku uhrála už jen dva míčky. Ve čtvrtém vzájemném střetnutí potřetí prohrála.



Česká tenistka zaostávala i v klíčových statistikách. Spáchala o 10 nevynucených chyb více (33-23), zahrála o osm winnerů méně (17-25) a měla mizernou úspěšnost podání.



"Byl to velmi náročný zápas. Jsem moc šťastná, že jsem to zvládla. Děkuju fanouškům, kteří mi dodávali energii," řekla Giorgiová, která měla větší podporu publika.

Into the Mérida final without dropping a set



Camila Giorgi defeats No.4 seed Siniakova 7-5, 7-6(2) to reach her first final since Montreal 2021!#MéridaOpenAKRONpic.twitter.com/lObMKtgHxJ