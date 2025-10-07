Siniaková je světovou jedničkou 164 týdnů. V historických tabulkách se posunula na třetí místo

DNES, 07:30
Aktuality 6
Kateřina Siniaková (29) v pondělí zahájila už 164. týden na pozici deblové světové jedničky a posunula se tak na třetí místo v historických tabulkách, když přeskočila Caru Blackovou. Více týdnů na čele žebříčku strávily už jen Liezel Huberová a Martina Navrátilová, která je rekordmankou. Siniakové k posunu na první místo zbývá už jen 74 týdnů.
Kateřina Siniaková je podle žebříčku třetí nejlepší deblistkou historie (@ ČTK / AP / Vera Nieuwenhuis)

Siniaková je bezpochyby jednou z nejlepších deblistek současnosti. V ženské čtyřhře získala 31 trofejí, z toho deset grandslamových a má i titul z Turnaje mistryň či zlato z olympiády. Letos po boku parťačky Taylor Townsendové ovládla Australian Open, tisícovku v Dubaji a hrály i finále US Open.

S Barborou Krejčíkovou kralovaly na nedávném podniku v Soulu, což Siniakové pomohlo k návratu na pozici světové jedničky právě před Američanku, která ji díky triumfu v Montrealu přeskočila během srpna. Až na pár týdnů byla však česká hráčka na trůnu celou sezonu.

Nyní je na pozici ženské deblové světové jedničky už 164. týden a v historických tabulkách se osamostatnila na třetím místě, když přeskočila Caru Blackovou. Více týdnů na čele žebříčku strávily už jen Liezel Huberová (199 týdnů) a Martina Navrátilová (237).

Devětadvacetiletá Siniaková je na deblovou hráčku stále ještě velmi mladá. Pokud se i nadále bude na debl soustředit, alespoň tak jako letos a bude sbírat podobné výsledky, je určitě možné, aby se v historických tabulkách ještě posunula. K překonání Navrátilové ji zbývá ještě 74 týdnů.

O zvětšení náskoku v čele žebříčku usiluje Češka i tento týden ve Wuhanu, kde tvoří pár se Storm Hunterovou. S Australankou začaly v prvním kole drtivou výhrou 6:1, 6:0 nad Američankami Jessicou Pegulaovou a Ashlyn Kruegerovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
lvicek
07.10.2025 10:24
Tak Katce s Hunter to šlo i dřív, než se Storm zranila, tak to možná není tak překvapující?
Reagovat
PTP
07.10.2025 10:26
Katce to jde většinou se všema i se všemi, jen sama se sebou má problém.
Reagovat
Kula
07.10.2025 12:26
Reagovat
Otmar
07.10.2025 07:54
Je fakt, že Američanky toho moc nepředvedly,ale způsob, jakým je Hunter s Katkou smázly byl vcelku imponující. Katka to odehraje skoro s každým a v podstatě se na to vždycky dá dívat, dneska tedy určitě!
Reagovat
The_Punisher
07.10.2025 08:20
Možná to může znít paradoxně (vzhledem k typické mentální stránce Katky), ale partnerkam Katky asi spolupráce s Katkou na kurtu dodává sebevědomí. Dneska velmi solidní výkon
Reagovat
Kula
07.10.2025 12:28
Hunter dnes podle mého vynikající výkon. Máte pravdu, s tím sebevědomím.
Reagovat

