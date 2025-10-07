Siniaková je světovou jedničkou 164 týdnů. V historických tabulkách se posunula na třetí místo
Siniaková je bezpochyby jednou z nejlepších deblistek současnosti. V ženské čtyřhře získala 31 trofejí, z toho deset grandslamových a má i titul z Turnaje mistryň či zlato z olympiády. Letos po boku parťačky Taylor Townsendové ovládla Australian Open, tisícovku v Dubaji a hrály i finále US Open.
S Barborou Krejčíkovou kralovaly na nedávném podniku v Soulu, což Siniakové pomohlo k návratu na pozici světové jedničky právě před Američanku, která ji díky triumfu v Montrealu přeskočila během srpna. Až na pár týdnů byla však česká hráčka na trůnu celou sezonu.
Nyní je na pozici ženské deblové světové jedničky už 164. týden a v historických tabulkách se osamostatnila na třetím místě, když přeskočila Caru Blackovou. Více týdnů na čele žebříčku strávily už jen Liezel Huberová (199 týdnů) a Martina Navrátilová (237).
Devětadvacetiletá Siniaková je na deblovou hráčku stále ještě velmi mladá. Pokud se i nadále bude na debl soustředit, alespoň tak jako letos a bude sbírat podobné výsledky, je určitě možné, aby se v historických tabulkách ještě posunula. K překonání Navrátilové ji zbývá ještě 74 týdnů.
O zvětšení náskoku v čele žebříčku usiluje Češka i tento týden ve Wuhanu, kde tvoří pár se Storm Hunterovou. S Australankou začaly v prvním kole drtivou výhrou 6:1, 6:0 nad Američankami Jessicou Pegulaovou a Ashlyn Kruegerovou.
