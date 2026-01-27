Siniaková kritizuje Australian Open: Udělali mi pěkný program, za mě tohle není správné
Siniaková se rozhodla na Australian Open startovat ve dvouhře, čtyřhře i mixu. V tuto chvíli už jí zbývá jen obhajoba titulu v deblu, jelikož v singlové soutěži vypadla ve druhém kole a v úterý nezvládla čtvrtfinále smíšené čtyřhry po boku Sema Verbeeka.
Ačkoli dohrála úterní utkání kvůli nahuštěnému programu v Margaret Court Areně až v pozdních večerních hodinách, musí ve středu brzy ráno vstávat a opět se vydat do dějiště úvodního grandslamu sezony.
"Udělali mi pěkný program. Všichni už odpočívají a já tady mám být zítra hned ráno, když končím dnes o půl desáté večer. To za mě není správné, ale holt to tak je," postěžovala si rodačka z Hradce Králové v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Aktuální deblová světová jednička Siniaková nastoupí po boku parťačky Taylor Townsendové ke čtvrtfinále proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové. "Bude to hrozně těžký zápas. Soupeřky teď hrají moc dobře, tlačí se. Nebudou mít proti nám co ztratit. Zkusím předvést dobrý výkon a doufám, že to bude stačit," uvedla.
Zápas by měl odstartovat ve 13:30 melbournského času v ANZ Areně. A začátek se zřejmě neopozdí, protože před nimi je na programu jen jeden zápas dámské čtyřhry už od 11:00. Siniaková tak bude mít na regeneraci pouhých 16 hodin.
Siniaková skončila v mixu ve čtvrtfinále
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Geny nezapře.
https://www.idnes.cz/sport/tenis/katerina-siniakova-rozhovor.A170208_212747_tenis_rou
Jaký máte vztah k Rusku?
Mám ho hrozně ráda.
On někdo má "odpolední" 12 hodin a pak jde na ranní?
Jo aha , asi v různých časových pásmech