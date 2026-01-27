Siniaková kritizuje Australian Open: Udělali mi pěkný program, za mě tohle není správné

DNES, 16:30
Rozhovory 21
Kateřina Siniaková (29) si po vypadnutí v soutěži mixu na probíhajícím Australian Open postěžovala na to, jak pořadatelé úvodního grandslamu sezony tvoří program. Aktuální deblová světová jednička skončila zápas smíšené čtyřhry až v pozdních večerních hodinách a hned další den ráno se musí znovu vydat do dějiště v Melbourne Parku.
Kateřina Siniaková není spokojená s programem Australian Open (© MARTIN KEEP / AFP)

Siniaková se rozhodla na Australian Open startovat ve dvouhře, čtyřhře i mixu. V tuto chvíli už jí zbývá jen obhajoba titulu v deblu, jelikož v singlové soutěži vypadla ve druhém kole a v úterý nezvládla čtvrtfinále smíšené čtyřhry po boku Sema Verbeeka.

Ačkoli dohrála úterní utkání kvůli nahuštěnému programu v Margaret Court Areně až v pozdních večerních hodinách, musí ve středu brzy ráno vstávat a opět se vydat do dějiště úvodního grandslamu sezony.

"Udělali mi pěkný program. Všichni už odpočívají a já tady mám být zítra hned ráno, když končím dnes o půl desáté večer. To za mě není správné, ale holt to tak je," postěžovala si rodačka z Hradce Králové v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Aktuální deblová světová jednička Siniaková nastoupí po boku parťačky Taylor Townsendové ke čtvrtfinále proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové. "Bude to hrozně těžký zápas. Soupeřky teď hrají moc dobře, tlačí se. Nebudou mít proti nám co ztratit. Zkusím předvést dobrý výkon a doufám, že to bude stačit," uvedla.

Zápas by měl odstartovat ve 13:30 melbournského času v ANZ Areně. A začátek se zřejmě neopozdí, protože před nimi je na programu jen jeden zápas dámské čtyřhry už od 11:00. Siniaková tak bude mít na regeneraci pouhých 16 hodin.

Siniaková skončila v mixu ve čtvrtfinále

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

21
jackiec
27.01.2026 17:11
Nebreč, po 100 minutovém sranda mixu, ti musí 16 hodin bohatě stačit.
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:19
Mám v sobě kus Rusky, říká česká tenistka Siniaková.

Geny nezapře.
Reagovat
Mantra
27.01.2026 17:24
se k tomu hlásí - to cením
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:26
Dřív to rozhlasovala hrdě v každém rozhovoru, teď už ne, už se bojí. Prostě pokrytecký Siniak. Dokáže jen brečet.
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:02
Někteří lidé udělají odpolední a za pár hodin jdou na ranní. A musí tam být 8 nebo i 12 hodin. Ona si hopsá v exhibiční smíšené čtyřhře a následně jde brečet. Ruska ruskou zůstane. Skonči s tenisem a jdi k pásu, bude ti určitě lépe. Rusačko.
Reagovat
milik254
27.01.2026 17:03
LOOOL
Reagovat
Babolet
27.01.2026 17:05
A blb zůstane blbem????
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:07
Nápodobně.

https://www.idnes.cz/sport/tenis/katerina-siniakova-rozhovor.A170208_212747_tenis_rou

Jaký máte vztah k Rusku?
Mám ho hrozně ráda.
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:08
Mám v sobě kus Rusky, říká česká tenistka Siniaková.
Reagovat
Alexandris
27.01.2026 17:25
Možná část Ruský je víc v pohodě než celej hlupák
Reagovat
PTP
27.01.2026 17:28
Ty jseš zase kus vola.
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:30
Ty jsi zase kus piče.
Reagovat
Georgino
27.01.2026 17:16
Reagovat
Alexandris
27.01.2026 17:23
Zkus "hopsat" taky , možná i trefis míček ( aspoň jednou?)
On někdo má "odpolední" 12 hodin a pak jde na ranní?
Jo aha , asi v různých časových pásmech
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:29
Ano, ty blbečku, znám lidi, co jdou na 12:00 do práce, dělají do půlnoci, pak jdou na pár hodin spát a následně zpět na 7:00 do práce. A nestěžují si. To jen tahle rusačka.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 17:31
on o tom jen někde slyšel, jak se pracuje
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:33
Slyšel jsem o tom od tvé matky šlapky, když mi vysvětlovala, jak musí každý den stát u silnice a čekat. Mimochodem tě měla vyplivnout do trávy.
Reagovat
PTP
27.01.2026 17:35
Proti tomuhle hovadu byl Octopussy prima kluk
Reagovat
Tennis_Luke
27.01.2026 17:36
Zdechni.
Reagovat
com
27.01.2026 16:41
Reagovat
PTP
27.01.2026 16:40
Železná Katko, fyzicky to přece pro tebe nemůže být žádný problém, spíš to budou trochu nervy.
Reagovat

