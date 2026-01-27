Siniaková s Verbeekem přišli o neporazitelnost. V Melbourne skončili po čtvrtfinálové bitvě

DNES, 08:45
AUSTRALIAN OPEN - Kateřina Siniaková (29) se Samem Verbeekem (31) poprvé okusili porážku ve smíšené čtyřhře. Šampioni loňského Wimbledonu na Australian Open padli ve čtvrtfinále proti francouzskému páru Kristině Mladenovicové a Manuelu Guinardovi, s kterými prohráli po bitvě 6:7, 6:3, 8:10. Jejich vítězná série se tak zastavila na čísle sedm.
Kateřina Siniaková dnes zabojuje o semifinále v mixu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Siniaková/Verbeek – Mladenovicová/Guinard 6:7, 6:3, 8:10

Siniaková na letošním Australian Open podruhé v kariéře spojila síly s Verbeekem a česko-nizozemská dvojice znovu prožila poměrně úspěšný turnaj. Společně zvládli dvě bitvy a prodloužili vítěznou sérii na sedm utkání. Šampioni loňského Wimbledonu však v boji o semifinále těsně podlehli francouzskému páru MladenovicováGuinard.

Siniaková s Verbeekem nezačali úplně ideálně, když si hned ve druhé hře nizozemský tenista prohrál podání. Na ztracený servis ale rychle zareagovali a srovnali. Po dalším brejku Mladenovicové se dokonce dostali do vedení 4:3. Tentokrát ale zaváhala Siniaková a francouzská dvojice se dostala zpátky do hry. Sada dospěla do tie-breaku, kde se wimbledonským vítězům vůbec nedařilo na příjmu, od začátku museli dotahovat a nakonec i kvůli dvojchybě Češky prohráli 2:7.

Češka se do problémů dostala hned ve svém prvním gamu na servisu, kde musela odvracet manko 0:30. Následně měla česko-nizozemská dvojice šanci znovu brejknout Mladenovicovou, ta ale situaci ustála a vyrovnala. Od stavu 3:3 už byli ale Siniaková s Verbeekem jasně lepší, v osmé hře získali klíčový brejk a po třech získaných gamech v řadě poslali zápas do rozhodujícího super tie-breaku.

V něm se hned na začátku dostali do vedení 2:0. Malý náskok ale rychle ztratili. Po výměně stran za stavu 3:3 pokračovali ve zlepšeném výkonu a znovu si vytvořili dvoubodové vedení. O výhodu minibrejku ale po podání Verbeeka přišli. Guinard trefil vítězný return při podání Siniakové a upravil skóre na 8:6 pro francouzskou dvojici. Následně uhrál další bod v bekendové výměně s Češkou a připravil si mečboly. Ten první Verbeek odvrátil přesným returnem a následným přechodem na síť. Druhý už ale Guinard s Mladenovicovou využili, postoupili do semifinále a vítězům loňského Wimbledonu udělili premiérovou porážku.

Češka je ve čtvrtfinále také ženského deblu, které ji čeká zítra. S parťačkou Taylor Townsendovou zatím neztratily set a proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, s kterými loni prohrály na French Open, budou pokračovat v obhajobě loňského titulu.

Výsledky smíšené čtyřhry na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
27.01.2026 11:59
S ohledem na to, co nyní Siniaková předvádí, kdy je schopná na jednom podání soupeřky třikrát netrefit kurt, je s podivem, že jí to stále stačí na první místo světového žebříčku.
tommr
27.01.2026 11:57
Katka byla dneska nějaká zvadlá. Doufám že jí nic není ...
I tak ale byli Siniaková/Verbeek za stavu 6:4 v MTB blízko výhře. Verbeek ale na svém podání zaváhal a zkazil lehký míč a Francouzi se chytli ...
mamina
27.01.2026 11:47
Škoda.
Liverpool22
27.01.2026 11:53
smile
Alien
27.01.2026 11:42
Cože? To nééééééééééééééééééééééééééééééééééé? Kačko, Same! Pro mě obrovské a velice bolestivé zklamání. Tak snad příště?
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 11:41
velká škoda Po Xeně dneska další výhra nesympatických tenistů.
tommr
27.01.2026 11:59
Mladenovic byla v pohodě ale ten Francouz tam pořád řval jako smyslů zbavenej ...
PTP
27.01.2026 11:34
No Seme, dneska žádná šukačka nebude
PTP
27.01.2026 11:31
Doprdele, ten mix, to je stejně kabaret
pantera1
27.01.2026 11:34
Ach jo, to je škoda. Takhle těsný skóre, žabožrouti se mohli přetrhnout .
peek
27.01.2026 11:26
Ten Francouz to teda žere, aby ho na kurtu nekleplo
pantera1
27.01.2026 11:12
Vy dva blonďáci zaberte, to musíte otočit
PTP
27.01.2026 11:20
Měli by si sladit oblečení, výkon by šel určitě nahoru.
pantera1
27.01.2026 11:23
Ještě vycentrovat chemii a bude to top . Na Wimbledonu budou v bílým. To bude paráda .
PTP
27.01.2026 10:30
Verbeek to dělá napínavý
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 10:59
kouká víc po Katce než po míči?
