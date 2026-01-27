Siniaková s Verbeekem přišli o neporazitelnost. V Melbourne skončili po čtvrtfinálové bitvě
Siniaková/Verbeek – Mladenovicová/Guinard 6:7, 6:3, 8:10
Siniaková na letošním Australian Open podruhé v kariéře spojila síly s Verbeekem a česko-nizozemská dvojice znovu prožila poměrně úspěšný turnaj. Společně zvládli dvě bitvy a prodloužili vítěznou sérii na sedm utkání. Šampioni loňského Wimbledonu však v boji o semifinále těsně podlehli francouzskému páru Mladenovicová a Guinard.
Siniaková s Verbeekem nezačali úplně ideálně, když si hned ve druhé hře nizozemský tenista prohrál podání. Na ztracený servis ale rychle zareagovali a srovnali. Po dalším brejku Mladenovicové se dokonce dostali do vedení 4:3. Tentokrát ale zaváhala Siniaková a francouzská dvojice se dostala zpátky do hry. Sada dospěla do tie-breaku, kde se wimbledonským vítězům vůbec nedařilo na příjmu, od začátku museli dotahovat a nakonec i kvůli dvojchybě Češky prohráli 2:7.
Češka se do problémů dostala hned ve svém prvním gamu na servisu, kde musela odvracet manko 0:30. Následně měla česko-nizozemská dvojice šanci znovu brejknout Mladenovicovou, ta ale situaci ustála a vyrovnala. Od stavu 3:3 už byli ale Siniaková s Verbeekem jasně lepší, v osmé hře získali klíčový brejk a po třech získaných gamech v řadě poslali zápas do rozhodujícího super tie-breaku.
V něm se hned na začátku dostali do vedení 2:0. Malý náskok ale rychle ztratili. Po výměně stran za stavu 3:3 pokračovali ve zlepšeném výkonu a znovu si vytvořili dvoubodové vedení. O výhodu minibrejku ale po podání Verbeeka přišli. Guinard trefil vítězný return při podání Siniakové a upravil skóre na 8:6 pro francouzskou dvojici. Následně uhrál další bod v bekendové výměně s Češkou a připravil si mečboly. Ten první Verbeek odvrátil přesným returnem a následným přechodem na síť. Druhý už ale Guinard s Mladenovicovou využili, postoupili do semifinále a vítězům loňského Wimbledonu udělili premiérovou porážku.
Češka je ve čtvrtfinále také ženského deblu, které ji čeká zítra. S parťačkou Taylor Townsendovou zatím neztratily set a proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, s kterými loni prohrály na French Open, budou pokračovat v obhajobě loňského titulu.
I tak ale byli Siniaková/Verbeek za stavu 6:4 v MTB blízko výhře. Verbeek ale na svém podání zaváhal a zkazil lehký míč a Francouzi se chytli ...