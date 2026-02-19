Siniaková nečekaně končí a titul neobhájí. S Hunterovou podlehly nebezpečným veteránkám
Siegemundová/Zvonarevová – Hunterová/Siniaková 7:6, 6:4
Siniaková s Hunterovou začaly výborně a hned v úvodním gamu slavily brejk. O náskok sice v osmé hře přišly, ale okamžitě si vypracovaly další vedení brejku a měly možnost set dopodávat. To se jim však navzdory stavu 30:15 nepodařilo a nakonec první dějství ztratily poměrem 4:7 v tie-breaku.
Druhá sada se naopak hned od začátku vyvíjela pro favorizovaný česko-australský tým špatně. Siniaková s Hunterovou v prvním gamu ztratily servis a další jejich zaváhání na podání přišlo v pátém gamu, což v podstatě o vítězství Siegemundové a Zvonarevové rozhodlo. Němka s Ruskou si totiž vypracovaly pohodlný náskok 5:1.
Češka s Australankou pak ještě zabraly, za tohoto stavu odvrátily tři mečboly v řadě a postupně snížily na 4:5. Siegemundová se Zvonarevovou ale na druhý pokus zápas na vlastním servisu uzavřely a navázaly na skalp nasazených jedniček.
Rodačka z Hradce Králové touto porážkou přišla o dlouhou vítěznou sérii v tomto dějišti. V Dubaji totiž v posledních dvou letech kralovala, konkrétně předloni právě s Hunterovou a ještě loni s Američankou Taylor Townsendovou.
Její manko v deblovém žebříčku na světovou jedničku Elise Mertensovou se tak prohloubí. Na Belgičanku bude v novém vydání pořadí ztrácet skoro 2000 bodů a českou tenistku ještě mohou předstihnout Anna Danilinová s Aleksandrou Kruničovou, nebo Gabriela Dabrowská.
Siniaková odehrála i čtvrtý letošní deblový turnaj s jinou parťačkou. V Adelaide triumfovala se Shuai Zhang, s Townsendovou byla ve čtvrtfinále Australian Open a v Dauhá neuspěla v osmifinále s Barborou Krejčíkovou.
Katka Siniaková se zdá být v krizi za kterou si ale může převážně sama tím že se nemůže rozhodnout co vlastně chce. Debl pro ní není dost dobrej a v singlu zase není dost dobrá Katka. Výsledkem asi bude že se bude plácat v průměru v obou disciplínách ...