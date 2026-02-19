Siniaková nečekaně končí a titul neobhájí. S Hunterovou podlehly nebezpečným veteránkám

DNES, 14:46
WTA DUBAJ - Kateřina Siniaková (29) prestižní titul na tisícovce v Dubaji neobhájí a nenaváže na triumfy z posledních dvou let. Aktuální deblová světová dvojka končí po boku australské parťačky Storm Hunterové už ve čtvrtfinále po porážce 6:7, 4:6 s veteránkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou.
Kateřina Siniaková titul v Dubaji neobhájí (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siegemundová/Zvonarevová – Hunterová/Siniaková 7:6, 6:4

Siniaková s Hunterovou začaly výborně a hned v úvodním gamu slavily brejk. O náskok sice v osmé hře přišly, ale okamžitě si vypracovaly další vedení brejku a měly možnost set dopodávat. To se jim však navzdory stavu 30:15 nepodařilo a nakonec první dějství ztratily poměrem 4:7 v tie-breaku.

Druhá sada se naopak hned od začátku vyvíjela pro favorizovaný česko-australský tým špatně. Siniaková s Hunterovou v prvním gamu ztratily servis a další jejich zaváhání na podání přišlo v pátém gamu, což v podstatě o vítězství Siegemundové a Zvonarevové rozhodlo. Němka s Ruskou si totiž vypracovaly pohodlný náskok 5:1.

Češka s Australankou pak ještě zabraly, za tohoto stavu odvrátily tři mečboly v řadě a postupně snížily na 4:5. Siegemundová se Zvonarevovou ale na druhý pokus zápas na vlastním servisu uzavřely a navázaly na skalp nasazených jedniček.

Rodačka z Hradce Králové touto porážkou přišla o dlouhou vítěznou sérii v tomto dějišti. V Dubaji totiž v posledních dvou letech kralovala, konkrétně předloni právě s Hunterovou a ještě loni s Američankou Taylor Townsendovou.

Její manko v deblovém žebříčku na světovou jedničku Elise Mertensovou se tak prohloubí. Na Belgičanku bude v novém vydání pořadí ztrácet skoro 2000 bodů a českou tenistku ještě mohou předstihnout Anna Danilinová s Aleksandrou Kruničovou, nebo Gabriela Dabrowská.

Siniaková odehrála i čtvrtý letošní deblový turnaj s jinou parťačkou. V Adelaide triumfovala se Shuai Zhang, s Townsendovou byla ve čtvrtfinále Australian Open a v Dauhá neuspěla v osmifinále s Barborou Krejčíkovou.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
darek.vrana
19.02.2026 16:21
Lehe solidní řežba! Zatím má dost smůly, snad otočí.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 16:24
Mlátěj do toho fakt brutálně.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.02.2026 16:00
Konec hrozí i Lehečkovi!
Reagovat
pantera1
19.02.2026 16:06
Dneska bude na TP nablito .
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 15:29
come pojď!
Tři...
Dva...
Jedna...

Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.02.2026 16:05
Reagovat
Pe3k
19.02.2026 15:15
STream na Lehe?
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 16:11
https://jokerlivestreams.net/62cec709/a2acb7f8/b220a943
Reagovat
aligo
19.02.2026 15:12
Katka čím dál více pohasíná
Reagovat
zfloyd
19.02.2026 15:08
pláču
Reagovat
tommr
19.02.2026 15:07
Hunter/Siniaková dneska dostaly pěkný školení od veteránek ...
Katka Siniaková se zdá být v krizi za kterou si ale může převážně sama tím že se nemůže rozhodnout co vlastně chce. Debl pro ní není dost dobrej a v singlu zase není dost dobrá Katka. Výsledkem asi bude že se bude plácat v průměru v obou disciplínách ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.02.2026 15:15
Hezky shrnuto.
Reagovat
GaelM
19.02.2026 16:11
Reagovat
Alien
19.02.2026 15:06
Cože? To nééééééééééééééééééééééééééé! Kačko, Strom?
Reagovat
jih
19.02.2026 16:05
Strom už né, už jenom křoví... .
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 16:11
Reagovat
Otmar
19.02.2026 15:00
Myslím, že hrály poněkud lehkomyslně a vymýšlely ptákoviny, jak každá chtěla míček nějak elegantně ukončit a většinou trefily zeď. Já se porážce nedivím, už posledně jsme tady zmiňovali poslabší výkon SinHun a nebylo třeba ani Italek, se kterýma zatočily dnešní soupeřky...veteránky? Hrály znamenitě proti Italkám i dnes!
Reagovat
tommr
19.02.2026 15:13
mě přijde že Hunter/Siniaková nemají vůbec žádnej plán jak toho debla hrát. Od základní čáry je soupeřky přehrávají, na sít se jim moc nechce a většinou se jen bezcílně motají uprostřed kurtu ...
Reagovat
subaru
19.02.2026 14:55
Koncem roku bude ráda za TOP 10. A možná ani to.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.02.2026 15:00
Ano. Protože se chová jako že jí na tom a ani nezáleží. Že jí je úplně jedno, že už není no 1. Ambice někde v záporné oblasti.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.02.2026 15:01
No a taky rychle stárne. Kasatkina, Sakkari a další, ty rychle padají žebříčkem.
Reagovat
aligo
19.02.2026 15:14
Alenko jsou hračky, které aspoň něco pěkného v singlu uhrály
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.02.2026 15:16
Alenko?
Reagovat
aligo
19.02.2026 15:24
Ale to
Reagovat
lana
19.02.2026 15:27
A podle čeho tu všichni usuzujete, že jí na tom deblu vůbec nezáleží? Nemyslím si, že jí to nevadí, že to teď několikrát za sebou nevyšlo, ale prostě to nevyšlo Všude hrála, na rozdíl třeba od TT, která se po prohře na AO úplně stáhla...
Reagovat
aligo
19.02.2026 15:33
Sama několikrát řekla, že pro není není prioritou a když přišla o #1, tak se vyjádřila, že ji na tom nezáleží , tak hádám, že podle toho
Reagovat
lana
19.02.2026 15:48
No jak ji vloni předstihla na chvíli TT, říkala, že jí to přeje a že si to zaslouží , ale když pak obhájila jedničku na konci sezóny, tvrdila, že to pro ni znamená hodně moc. Naopak už několikrát zmínila, že v singlu už si cíle nedává, jen že bude samozřejmě ráda, kdyby se jí ještě něco podařilo
Reagovat

