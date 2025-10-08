Siniaková pokračuje ve vítězné jízdě. Talentované Australance dala lekci a je v osmifinále
Siniaková – Jointová 6:3, 6:1
V zápase druhého kola ve Wuhanu mezi Siniakovou a vycházející hvězdou Jointovou bylo v prvním setu vidět celkem šest ztracených podání. Rozhodlo především využívání šancí. Zatímco Australanka proměnila pouze dva z osmi brejkbolů, Češka uspěla ve čtyřech z šesti případů, a to úvodní sadu rozhodlo. Od stavu 3:3 ukončila dějství třemi získanými gamy v řadě.
V jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady a teenagerce už nedala žádnou šanci. Předvedla zlepšení na servisu a stále se jí dařilo dobře returnovat a hrát od základní čáry. Využila dva ze tří brejkbolů, žádný nemusela odvracet a získala pět her v řadě. Poté dovolila mladé Australance získat jediný game a následně zápas dopodávala.
Siniaková postoupila mezi šestnáctku nejlepších na tisícovce letos vůbec poprvé a bude mít velkou šanci na čtvrtfinále. Z její části pavouku totiž odstoupila vítězka z Pekingu Amanda Anisimovová a její soupeřkou tak bude náhradnice a další talentovaná teenagerka Iva Jovicová, která si poradila se Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Deblová světová jednička podává v poslední době v singlu nevyrovnané výkony a její výsledky jsou jak na houpačce. Po nevydařeném US Open a turnaji v mexické Guadalajaře, kde prohrála se svou deblovou parťačkou Australankou Storm Hunterovou, přišel úspěch v podobě semifinále na pětistovce v Soulu.
Na předchozí čínské tisícovce v Pekingu vyletěla hned v prvním kole s hratelnou Anastasijí Potapovovou a ve Wuhanu se jí opět daří a ve čtyřech duelech neztratila ani set.
Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
První letošní skreč Mušky.