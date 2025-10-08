Siniaková pokračuje ve vítězné jízdě. Talentované Australance dala lekci a je v osmifinále

DNES, 06:47
Aktuality 15
WTA WUHAN - Kateřina Siniaková (29) pokračuje ve Wuhanu ve skvělých výkonech a včetně kvalifikace zde vyhrála už čtvrtý zápas v řadě. Česká hráčka jednoznačně přehrála 6:3, 6:1 teenagerku Mayu Jointovou (19) z Austrálie a postoupila poprvé v sezoně do osmifinále na tisícovce, kde ji bude čekat hratelná soupeřka Iva Jovicová.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Joint Maya
Kateřina Siniaková suverénně postupuje do osmifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Siniaková – Jointová 6:3, 6:1

V zápase druhého kola ve Wuhanu mezi Siniakovou a vycházející hvězdou Jointovou bylo v prvním setu vidět celkem šest ztracených podání. Rozhodlo především využívání šancí. Zatímco Australanka proměnila pouze dva z osmi brejkbolů, Češka uspěla ve čtyřech z šesti případů, a to úvodní sadu rozhodlo. Od stavu 3:3 ukončila dějství třemi získanými gamy v řadě.

V jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady a teenagerce už nedala žádnou šanci. Předvedla zlepšení na servisu a stále se jí dařilo dobře returnovat a hrát od základní čáry. Využila dva ze tří brejkbolů, žádný nemusela odvracet a získala pět her v řadě. Poté dovolila mladé Australance získat jediný game a následně zápas dopodávala.

Siniaková postoupila mezi šestnáctku nejlepších na tisícovce letos vůbec poprvé a bude mít velkou šanci na čtvrtfinále. Z její části pavouku totiž odstoupila vítězka z Pekingu Amanda Anisimovová a její soupeřkou tak bude náhradnice a další talentovaná teenagerka Iva Jovicová, která si poradila se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

Deblová světová jednička podává v poslední době v singlu nevyrovnané výkony a její výsledky jsou jak na houpačce. Po nevydařeném US Open a turnaji v mexické Guadalajaře, kde prohrála se svou deblovou parťačkou Australankou Storm Hunterovou, přišel úspěch v podobě semifinále na pětistovce v Soulu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na předchozí čínské tisícovce v Pekingu vyletěla hned v prvním kole s hratelnou Anastasijí Potapovovou a ve Wuhanu se jí opět daří a ve čtyřech duelech neztratila ani set.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 09:32
Elis se šetří na debla
Reagovat
PTP
08.10.2025 08:47
Když se daří Kateřině, tak všichni ostatní jsou v prdeli
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 09:39
A naopak.
Reagovat
Dobry-den
08.10.2025 08:41
Tak jsme se dočkali.
První letošní skreč Mušky.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 08:45
Tak hlavně, že není zraněná, ale pouze uondaná z té prádelny a pražírny. To bude zas dobrý.
Reagovat
pantera1
08.10.2025 08:34
Gratulka Kači, ale s Muškou to vypadá bídně .
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 08:42
Muška už je v šatně...
Reagovat
pantera1
08.10.2025 08:57
A Nosík to bude mít hodně těžký, jsem si bláhově myslela, že všichni postoupí .
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 09:04
No, pozitivní je, že v dalším kole nebude hrát Kačka proti Amandě, ale proti Jovič, což také není už žádná noname hráčka, ale Amanda to zatím není. U Jirky jsem tušil, že to nebude tak jednoduchý, měl jsem to 50:50. Muška jsem také myslel, že půjde dál. Škoda no.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 09:06
Nosík je na tom úderově dobře, mohla by stíhat s Osakou, otázkou však zůstává míra vyčerpanosti, fyzická kondice.
Reagovat
pantera1
08.10.2025 09:10
Včera se prostě zakousla a dala to, je u ní vidět ta touha vyhrát navzdory únavě a extrémním podmínkám. No moc jí přeju,aby Vosaku zařízla . Budou to zas nervy.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 09:17
Předpokládaný začátek je v 16h tamního času, může se to i drobet posunou v závislosti na předešlém utkání, takže podmínky na kurtu budou nepatrně příznivější, ale i tak to bude náročné. Otázkou tedy je, zda Nosík vůbec nějak ukočíruje sama sebe a utkání dohraje bez ohledu na výsledek. Samosebou jí budu také držet palce, ale upřímně, moc to nevidím.
Reagovat
Dobry-den
08.10.2025 08:22
Katka dobře, podmínky jí sedí, ona přežije skoro všechno.
Reagovat
The_Punisher
08.10.2025 07:56
Katka je na vlně, super!
Reagovat
EllNino
08.10.2025 07:04
Katka drtí, skvěle :))
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist