Siniaková prohrála s Podoroskou i potřetí, do čtvrtfinále v Hua Hinu nepostoupila

13:12

Raducanuová vyřadila v Soulu loňskou finalistku

Emma Raducanuová může projít i při svém druhém startu na Korea Open do semifinále. Bývalá šampionka US Open přehrála ve druhém kole na pětistovce v Soulu 6:4, 6:3 loňskou finalistku Yue Yuan a popáté v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou nejvýše nasazená Darja Kasatkinová, nebo Hailey Baptisteová.