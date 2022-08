Siniaková si formu z Evropy nepřivezla. V Clevelandu uhrála jen tři gamy

WTA CLEVELAND - Kateřina Siniaková na US Open Series prohrála i druhý zápas. Na turnaji WTA 250 v Clevelandu podlehla v souboji elitních deblistek 2-6 1-6 Číňance Shuai Zhang.

Kateřina Siniaková v červenci na každém ze tří antukových turnajů WTA vyhrála minimálně jeden zápas a na začátku srpna úspěšně zahájila přípravu na US Open, když na podniku ITF W100 na tvrdém povrchu v polském Grodzisku Mazowieckém ukončila pětileté čekání na triumf.



Cestou do zámoří ale formu ztratila. V Cincinnati skončila v prvním kole kvalifikace na Němce Andree Petkovicové a dnes na úvod hlavní soutěže v Clevelandu utrpěla debakl 2-6 1-6 s Číňankou Shuai Zhang.



Třetí deblistka světa Siniaková vstoupila do duelu s pátou ženu deblového žebříčku brejkem, jenže k dalšímu brejkbolu už se nedostala, sama neodvrátila ani jeden z pěti brejkbolů a po hodině hry hladce prohrála.



Siniakovou v Clevelandu čeká ještě čtyřhra s Barborou Krejčíkovou. Ta ve dvouhře plní roli nasazené jedničky a dnes večer odstartuje duelem s domácí 252. hráčkou světa Francescou Di Lorenzovou.