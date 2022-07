Siniaková v Hamburku prolétla do svého prvního čtvrtfinále po 11 měsících, uspěla i Krejčíková

Kateřina Siniaková letos čtyřikrát triumfovala v deblu, dokonce ovládla grandslamové Australian Open a slavný Wimbledon. Jenže ve dvouhře se jí vůbec nedaří, v Hamburku zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii v hlavních soutěžích v aktuálním roce.

Šestadvacetiletá Češka se ale v německé metropoli zřejmě chytla, v úvodním kole si vyšlápla na nasazenou dvojku a světovou dvanáctku Darju Kasatkinovou, s níž v předchozích čtyřech soubojích uhrála jediný set, dnes smetla 6-1 6-1 Lauru Pigossiovou a poprvé od loňského srpna prošla do čtvrtfinále.

Rodačka z Hradce Králové musela v utkání, které trvalo jen 67 minut, řešit jedinou komplikaci. Ta však klidně mohla výsledek ovlivnit, v úvodním gamu na servisu ve druhé sadě totiž čelila celkem čtyřem brejkbolům (třem v řadě) a soupeřka mohla jít do vedení 2-0. Se všemi si však poradila a žádný další v zápase nenabídla.

O první semifinále od loňského června, kdy bojovala o titul v Bad Homburgu, si zahraje s osm zápasů a 16 setů neporaženou Bernardou Peraovou, s níž v lednu ovládla čtyřhru v Melbourne a ve dvouhře vyhrála všechny čtyři vzájemné duely, nebo Joanne Zügerovou, jež si dnes připsala své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

