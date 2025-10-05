Siniaková vyzve ruskou kometu, která letos tolik nezáří. Bouzková začne jako favoritka
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 6. 10.
Češi v akci
Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) | Court 1 (05:00 SELČ)
Siniaková (ČR) - Šnajderová (15-) | Center (06:30 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Siniaková má šanci na cenný skalp, Bouzková favoritkou
Kateřina Siniaková měla parádní vstup do asijské tour a na pětistovce v Soulu se probila z kvalifikace až do svého teprve druhého semifinále na hlavní tour v letošním roce. Po nepříjemném vystoupení v Pekingu, kde nepotvrdila roli favoritky v prvním kole a nemohla se nakonec zúčastnit čtyřhry, si spravuje chuť ve Wuhanu a v další čínské metropoli prošla bez ztráty setu dvoukolovou kvalifikací. Na úvod hlavního losu vyzve nasazenou Dianu Šnajderovou a mohla by vylepšit svou letošní bilanci 3:7 s hráčkami TOP 20. Ruska prožila loni nejlepší sezonu kariéry a čtyřikrát triumfovala na akcích WTA. Nedávno sice kralovala v Monterrey, nicméně letos má mnohem slabší formu, což potvrzuje i zápasová bilance 24:22. Navíc po prvenství v Mexiku prohrála tři ze čtyř zápasů, konkrétně s Laurou Siegemundovou, Suzan Lamensovou a Mayou Jointovou. V pořadí figuruje o téměř 50 míst výše než Siniaková, ale šance jsou kvůli její slabší formě naprosto vyrovnané.
Marie Bouzková prožívá od červencového návratu na tvrdé povrchy svou nejlepší pasáž v letošní sezoně a rozehrála se do velmi solidní formy. V tomto období ovládla Livesport Prague Open, hrála třetí kolo na tisícovce v Kanadě, došla do semifinále v Monterrey a uhrála osmifinále na dalším podniku WTA 1000 v Pekingu. Naopak Camile Osoriové se v posledních měsících moc nedařilo a letos má negativní bilanci 8:9 na venkovních betonech (Bouzková 18:9). Není tak překvapením, že Bouzková bude plnit roli celkem jasné favoritky. Ve vzájemné bilanci vede 2:1. Česká tenistka měla jasně navrch v obou střetnutích na tvrdých površích, konkrétně v Guadalajaře 2022 a předloni v čínském Jiujiangu. S Osoriovou prohrála pouze v loňském finále na domácí půdě soupeřky na antuce v Bogotě. Pokud bude Bouzková pokračovat ve výkonnosti z posledních týdnů, měla by v těchto podmínkách úlohu favoritky zvládnout.
Pondělní program
CENTER (od 05:00 SELČ)
1. Kruegerová (USA) - Baptisteová (USA)
2. Siniaková (ČR) - Šnajderová (15-)
3. Lin Zhu (Čína) - Jointová (Austr.)
4. Učidžimaová (Jap.) - Xinyu Wang (Čína) / nejdříve ve 13:30 SELČ
5. Alexandrovová (9-) - Mboková (Kan.)
COURT 1 (od 05:00 SELČ)
1. Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.)
2. Mertensová (Belg.) - P. Kuděrmetovová (-)
3. Danilovičová (Srb.) - Tausonová (10-Dán.)
4. Bronzettiová (It.) - Yue Yuan (Čína) / nejdříve v 10:00 SELČ
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
- budouci majitel 10ti GS
- český tlučhuba
- zazracne ceske dite
a de se spát, poslední zhasne