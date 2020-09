Siniakové se dál nedaří, na US Open schytala výprask od Kanepiové. Bojovat budou ještě Muchová, Kristýna Plíšková a Veselý

US OPEN - Kateřina Siniaková pokračuje v mizerných letošních výkonech. Na US Open končí hned v prvním kole po jasné porážce s bývalou světovou patnáctkou a dvojnásobnou čtvrtfinalistkou amerického grandslamu Kaiou Kanepiovou. Vstup do turnaje dnes z českých tenistů čeká ještě Karolínu Muchovou, Kristýnu Plíškovou a Jiřího Veselého.