Sinner a Šwiateková? Hráli skvěle. Pachuť ale zůstává, říká Kyrgios

Nebojí se ostrých komentářů, jeho názory se často stávají hlavním tématem debat mezi fanoušky i odborníky. Nick Kyrgios (30) se vyjádřil i k vítězům letošního ročníku Wimbledonu, Ize Šwiatekové (24) a Jannikovi Sinnerovi (23). Výkony obou šampionů hodnotil s respektem, zároveň však nezapomněl připomenout jejich nedávné dopingové kauzy.

Iga Šwiateková získala svůj první wimbledonský titul po naprosto dominantním výkonu proti Amandě Anisimovové, kterou vyhnala z kurtu po drtivém výsledku dvakrát 6:0. Svým šestým grandslamovým titulem potvrdila své postavení mezi legendami – v open éře tenisu má více trofejí z turnajů velké čtyřky jen deset tenistek.



Polka navíc zkompletovala tzv. "Surface Slam", když jako teprve osmá hráčka v historii získala grandslamové tituly na všech třech površích – antuce, betonu a trávě.



Pro rodačku z Varšavy šlo zároveň o první turnajový titul od Roland Garros 2024 a první grandslamový úspěch od chvíle, kdy si koncem loňského roku odpykala měsíční zákaz činnosti za porušení antidopingových pravidel. Šwiateková měla před Cincinnati Open 2024 pozitivní test na trimetazidin a byla dočasně suspendována během turnajů v Číně.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu tehdy uznala její vysvětlení, že šlo o kontaminovaný melatonin, a označila ji za "na spodní hranici bez významného zavinění či nedbalosti". O jejím trestu se ale veřejnost dověděla až se značným zpožděním, což vyvolalo velkou vlnu kritiky.



Případ Šwiatekové následoval krátce po kauze Jannika Sinnera, který dostal zákaz činnosti na tři měsíce, a tak vyvolal výrazný mediální zájem. Kyrgios, který byl dříve hlasitým kritikem úřadující světové jedničky, se tehdy pustil do obou hráčů a obvinil je z výmluv.



Jejich cesty za wimbledonským titulem ale Australan ocenil. "Oba hráli neuvěřitelný tenis, podávali výjimečné výkony. Ale pokud se mě ptáte, jestli si myslím, že je dobře, že zrovna oni dva jsou ve finále poté, co si odpykali své dopingové tresty? Ne, to si nemyslím. Nevrhá to dobrý pohled na tenis. Ta pachuť tady zůstává," říkal ještě před finálovým duelem obou hvězd Kyrgios.