Sinner chce zlepšit servis. Po vyhraném utkání se v 10 večer vrátil k tréninku
Jannik Sinner si ve třetím kole v Cincinnati proti Gabrielu Diallovi prohrál servis pouze v úvodu, nijak ho to však neohrozilo v pohodovém zisku první sady. Ve druhém dějství musel do tie-breaku, ve kterém likvidoval setbol.
V pozápasovém rozhovoru potvrdil, že to bylo velmi těžké utkání a pochválil soupeřovo podání. "Podával velmi dobře, především ve druhém setu. Cítil jsem, že jsem dnes nebyl od základní čáry nebyl tak jistý. Ale takto těžké zápasy před grandslamem potřebuji. Pomůže mi to k zisku mého hlavního cíle," komentoval utkání Ital, který se v Cincinnati snaží co nejlépe připravit na US Open, kde loni triumfoval.
Po zvládnutém utkání se Sinner znovu vrátil na jeden z tréninkových kurtů a v 10 hodin večer pracoval na svém servisu. V zápase trefil do kurtu pouze polovinu prvních podání, po kterých získal 81 % bodů. Po druhém servisu získal 65 % míčků. Právě úspěšnost prvních servisů se Ital zřejmě snažil zlepšit.
Oproti Kanaďanovi zaostával v počtu es, kterých trefil pouze šest a Diallo deset. Zahrál ale polovinu dvojchyb soupeře (5:10). Sinnerovi se také náramně dařilo při returnu druhého podání, v těchto situacích povolil soupeři jen pět míčků.
