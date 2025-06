Sinner: Finále French Open? Strávil jsem bezesné noci, mám to v hlavě

Těžká porážka ve finále Roland Garros ho bolela víc, než by chtěl přiznat. Přesto Jannik Sinner (23) zůstává podle svých slov sebevědomý a s novou energií vstupuje do travnaté části sezony. První zastávkou bude turnaj v německém Halle, kde loni slavil titul.

"Strávil jsem bezesné noci," přiznal italský tenista na setkání s médii, když se vrátil k pařížskému finále s Carlosem Alcarazem. "Pořád mi hlavou běží některé výměny, některé momenty. Bylo to pět a půl hodiny tenisu na nejvyšší úrovni. A i když jsem mečboly neproměnil, jsem hrdý na svůj výkon."

Sinner, který v Paříži sahal po svém premiérovém grandslamovém titulu na antuce, se pokusí nepříjemné vzpomínky přetavit v novou motivaci. A právě travnatý povrch, na kterém loni udělal výrazný výkonnostní posun, k tomu může být ideální.

"V Halle se cítím dobře, je to pro mě speciální turnaj – loni to byl první podnik, do kterého jsem vstoupil jako světová jednička. Chci tady znovu nechat všechno," říká třiadvacetiletý Ital, jenž do turnaje vstoupí duelem proti kvalifikantovi. Kromě dvouhry se v Halle představí také ve čtyřhře po boku krajana Lorenza Sonega.

Od pařížského finále neodehrál jediný soutěžní zápas, přesto doufá, že se rychle dostane do tempa. "První trénink proběhl dobře. Je jasné, že po pauze se necítím stoprocentně, ale to se brzy změní," věří.

"Na trávě je klíčový nejen servis, ale také pohyb a práce s míčem po odskoku. Loni jsem si na tenhle povrch víc zvykl a věřím, že letos udělám další krok."

Sinner bude v Halle obhajovat titul z loňska, kdy si poradil mimo jiné s Griekspoorem, Struffem, Zhangem i Hurkaczem.

"Cítím se připravený, i když změna povrchu je vždy výzvou. Pomohlo mi pár dní doma – grilování, ping-pong s přáteli. Ale teď už se těším zpátky do zápasového rytmu," uzavřela úřadující světová jednička.