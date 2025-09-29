Sinner i přes komplikace pojedenácté porazil De Minaura. V Pekingu si zahraje třetí finále v řadě
De Minaur – Sinner 3:6, 6:4, 2:6
Sinner byl v první sadě jasně lepším hráčem. V důležitých momentech si dokázal pomoct podáním, které mu pomohlo především při odvrácení obou brejkbolů a poté při proměnění setbolu. Jediný brejk Ital získal v šesté hře, kdy servis De Minaura prolomil čistou hrou. Vyhrál proti němu tak už 21 setů v řadě.
Itala v zápase trápil levý zadní stehenní sval, za který se několikrát chytl. Přesto se nezdálo, že by ho při hře nějak výrazně omezoval. De Minaur si toho však byl vědom a snažil se Sinnera dostávat do dlouhých a fyzicky náročných výměn. Ten se naopak obranu Australana snažil rozbít rychlou agresivní hrou.
V šesté hře druhé sady Sinner silným servisem znovu odvrátil tři brejkboly soupeře a v následujícím gamu následně sám dva nevyužil. Za stavu 3:4 Ital čelil dokonce skóre 0:40 i tentokrát se ale dokázal dostat z problémů a srovnal. V desáté hře už však podání neudržel a podruhé s De Minaurem prohrál set.
Na ztracené dějství našel druhý hráč světa rychlou odpověď, když Australanovi hned v úvodu rozhodujícího setu dvakrát prolomil podání a získal čtyři gamy v řadě. Náskok dvou brejků už si pohlídal a postoupil do devátého finále na tvrdém povrchu v řadě. Tato série začala loni v Cincinnati, kde stejně jako na US Open, v Šanghaji, na Turnaji mistrů a na Australian Open získal titul. Neuspěl pouze minulý rok právě v Pekingu a letos v Ohiu a v New Yorku, pokaždé prohrál s Carlosem Alcarazem.
Sinner tak proti svému australskému kamarádovi potvrdil naprostou dominanci. Vyhrál všech 11 vzájemných utkání, ve kterých ztratil set pouze podruhé. Předtím to bylo před pěti lety v hale v Sofii. Jen jednou se však utkali mimo Italův velice oblíbený tvrdý povrch, ale i na rychlé antuce v Madridu aktuálně druhý hráč světa jasně zvítězil.
Šampiona z roku 2023 a loňského finalistu čeká v Pekingu už třetí finále v řadě, ve kterém by mohl stejně jako před dvěma lety vyzvat Daniila Medveděva. Ruský tenista však ještě musí zvládnout semifinále s americkým teenagerem Learnerem Tienem, s kterým letos na Australian Open prohrál po pětisetové bitvě.
